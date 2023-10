Sky Media: Luca Centurioni nominato Direttore Marketing

Sky Media nomina Luca Centurioni nuovo Direttore Marketing; lavorerà a diretto riporto di Giuseppina Violante

Luca Centurioni è il nuovo Marketing Director di Sky Media. Si completa così l’assetto organizzativo della concessionaria pubblicitaria multipiattaforma di Sky Italia. Pochi mesi fa, infatti, Marco Ravasi era divenuto Sales Director della struttura.Centurioni lavorerà a diretto riporto di Giuseppina Violante, Managing Director di Sky Media. Vale la pena ricordare che dalla scorsa primavera Violante aveva rafforzato il proprio ruolo, avendo da quel momento Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, come riferimento diretto.

Centurioni, in Sky Media, avrà il compito di definire strategie go to market sempre più efficaci e rendere ancora più soddisfatti i clienti della struttura. Laureato in sociologia presso l’Università di Trento, Centurioni arriva in Sky dopo aver maturato una lunga esperienza in diversi ambiti (Communication Strategy, Marketing e Digital Transformation) in alcune grandi realtà del settore pubblicitario, come Publicis Group e Omnicom Media Group (OMD). Da ultimo, ha ricoperto il ruolo di Chief Growth Officer in Zenith Media.