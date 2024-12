Sky regala il cinema a Natale: due biglietti omaggio per gli abbonati

Sky celebra il Natale con il grande cinema: due biglietti omaggio per gli abbonati nei multiplex The Space Cinema

Sky Italia celebra il Natale regalando ai suoi abbonati l’esperienza unica del grande cinema. Con un’iniziativa firmata Sky Extra, il programma dedicato ai clienti più fedeli, tutti gli abbonati avranno diritto a due biglietti omaggio per vedere un film nelle sale del circuito The Space Cinema. Grazie a questa promozione, valida fino al 30 dicembre, sarà possibile immergersi nella magia del grande schermo scegliendo tra pellicole italiane e internazionali. I biglietti omaggio, che possono essere richiesti dagli utenti Sky da oggi, potranno essere utilizzati entro il 7 gennaio in tutti i 35 multiplex The Space Cinema presenti sul territorio nazionale.

L’iniziativa include la visione di film in 2D e 3D, in qualsiasi giorno della settimana, festivi e weekend compresi, offrendo agli spettatori la possibilità di accedere a uno degli oltre 350 schermi del circuito. Con questo gesto, Sky ribadisce il suo impegno a sostenere il mondo del cinema, invitando gli italiani a riscoprire il piacere della visione collettiva in sala. Un regalo che, oltre a celebrare le festività natalizie, sottolinea l’importanza di unire le famiglie e gli appassionati di cinema nella condivisione di storie ed emozioni sul grande schermo.