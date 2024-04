Snam, Farina interviene al Festival Euromediterraneo dell’Economia 2024

Snam, Festival Euromediterraneo dell’Economia: le parole del Chief Strategy And Technology Officer Claudio Farina

In un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza energetica del Paese, il ruolo strategico del Sud Italia è stato enfatizzato da Claudio Farina, Chief Strategy And Technology Officer di Snam, durante la giornata inaugurale di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, tenutosi oggi a Napoli. Farina ha sottolineato: "A partire dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, il tema della sicurezza energetica è tornato al centro dell’attenzione, complice il crollo delle importazioni di gas dalla Russia, scese in due anni dal 40 a meno del 10%, una fase che abbiamo superato anche grazie all’impegno di Snam, alla flessibilità e alla ridondanza garantite dalle sue infrastrutture, alla diversificazione degli approvvigionamenti di metano e al nuovo ruolo giocato dal sud Italia, divenuto strategico per sicurezza, economicità e sostenibilità delle forniture energetiche del Paese”.

Farina ha, inoltre, ricordato il piano strategico con cui Snam sta dispiegando 11,5 miliardi di euro di investimenti nell'arco 2024-2027, sono quattro le categorie di interventi chiave per la sicurezza energetica: "L’aumentata capacità di stoccaggio, l’acquisto delle due nuove unità di rigassificazione galleggianti e il conseguente maggior accesso del Paese al mercato globale del Gnl (salito dal 15% degli approvvigionamenti nel 2021 a più del 25% nel 2023), passando per una gestione efficiente dell’inversione dei flussi prevalenti via tubo, con il progetto della Linea Adriatica che sbottiglierà la direttrice sud-nord incrementando la capacità giornaliera di trasporto fino a 150 milioni di metri cubi di gas”.

“Una sfida senza precedenti per tempi e profondità che si congiunge a quella della sicurezza attraverso infrastrutture del gas pensate e realizzate da Snam in ottica future proof, per abilitare un sistema multi-molecola aperto al biometano e all’idrogeno, anche grazie a progetti transfrontalieri come il SoutH2 Corridor (a regime dal 2030 per portare in Italia e in Europa l’idrogeno rinnovabile prodotto nel sud del Mediterraneo). Senza dimenticare il trasporto della CO2 nell’ambito dei progetti di carbon capture and storage, leva imprescindibile per accelerare la decarbonizzazione dei comparti industriali hard to abate evitando fenomeni di deindustrializzazione”, ha aggiunto Farina.

Il riferimento, qui, è al progetto Ravenna CCS, joint venture Eni-Snam, che partirà nei prossimi mesi. “Tenendo presente che nella traiettoria da qui al 2050 tutte le tecnologie saranno necessarie”, con elettroni rinnovabili e molecole decarbonizzate che dovranno rispondere in quote sostanzialmente uguali alla futura domanda di energia. "Lungimiranza e tempismo negli investimenti, e innovazione faranno la differenza", ha concluso Farina.