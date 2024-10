Snam, “Insieme per gli altri”: oltre 800 persone impegnate contro la povertà alimentare

Povertà alimentare, Snam: oltre 800 persone impegnate nell'iniziativa “Insieme per gli altri”

“Insieme per gli altri” è l'iniziativa di volontariato aziendale promossa da Fondazione Snam ETS che offre a tutti i dipendenti l’opportunità di partecipare come volontari ad attività legate al contrasto della povertà alimentare, con un risvolto sociale positivo nei territori in cui il Gruppo è presente. A partecipare, a partire dal 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, oltre 800 persone Snam tra dipendenti, fornitori ed ex colleghi di Snam.

Il progetto è in linea con l’impegno di Fondazione Snam ETS nel contrasto alle tre declinazioni della ‘povertà’, che caratterizzano oggi il tessuto sociale contemporaneo: energetica, educativa, alimentare; infatti, secondo i dati ISTAT 2023 quasi 1 persona su 10 in Italia è in condizione di povertà assoluta, dato in continuo peggioramento dopo l’emergenza Coronavirus del 2019 (fonte: Istat 2024, Indagine sulle spese per consumi delle famiglie).

Dipendenti, ex colleghi in pensione e fornitori Snam hanno aderito all'iniziativa realizzata contemporaneamente in 17 località italiane in collaborazione con il partner Azione contro la Fame. Le città coinvolte, aumentate rispetto alle 11 della scorsa edizione, sono state Torino, Milano, Crema, Padova, Pordenone, La Spezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Matera e Catania.

L'estensione del perimetro dell'iniziativa, che ha aumentato i giorni lavorativi dedicati a volontariato e solidarietà dai 5 della passata edizione agli 8 di quest’anno, è da leggere in un’ottica di piena integrazione delle attività sociali nelle strategie del Gruppo e per dare l'opportunità a più colleghi (anche a quelli che lavorano su turni) e a una più ampia platea di stakeholder di partecipare a questa iniziativa nazionale, moltiplicandone il senso e l’impatto sociale.

Nell'ambito dell'iniziativa i volontari si sono dedicati a numerose attività, tra cui la raccolta di eccedenze alimentari e la preparazione di pacchi alimentari, la distribuzione di pasti e dei pacchi stessi a persone vulnerabili e fragili delle diverse città, tra cui anziani e vendita di prodotti per azioni di fundraising il cui ricavato sarà destinato al sostentamento alimentare delle persone senza fissa dimora. L’impegno al centro di “Insieme per gli altri” si è riflesso, dunque, nella capillarità di attori coinvolti per aiutare concretamente le persone più fragili.

Sono stati 46 gli enti e le realtà del Terzo Settore (l’anno scorso erano 22) che hanno deciso di affiancarsi a Snam e Fondazione Snam in questa iniziativa: tra i nomi Croce Rossa Italiana, Opera Cardinal Ferrari, Banco Alimentare, Caritas locali, Pane Quotidiano, Fondazione iBVA, Recup. Anche l’Amministratore Delegato del Gruppo, Stefano Venier, oltre ai membri degli organi sociali di Fondazione, ha partecipato all’edizione annuale di “Insieme per gli altri”, presso Caritas Bologna, vivendo in prima persona, insieme ai colleghi del territorio, il significato profondo dell’attività di volontariato.

"Insieme per gli altri fa parte del filone di progetti legato al contrasto della povertà alimentare, una piaga inaccettabile che va indirizzata in maniera decisa", commenta la Presidente di Snam e Fondazione Snam Monica de Virgiliis. "Lo affrontiamo insieme ad una rete di partners, che va ampliandosi di anno in anno. Un’estensione quantitativa, più geografie e più volume di volontariato, ed anche qualitativa, grazie a nuovi moduli come il fundraising alla base del Progetto Arca, per il sostentamento alimentare delle persone senza fissa dimora. Infine, consapevoli dei limiti di iniziative episodiche, promuoviamo l’utilizzo da parte di ciascuna delle persone di Snam di tutte le 3 giornate/anno previste dalla policy sul volontariato aziendale, in modo tale da coprire con la massima continuità il servizio agli Enti del Terzo Settore con cui collaboriamo".

Ogni volontario ha potuto donare 4 ore della propria settimana lavorativa insieme ad altri colleghi, ex-colleghi e fornitori Snam per un totale di circa 3.000 ore di volontariato donate. Il loro impegno si è concretizzato nel raccogliere, recuperare, selezionare, smistare, inventariare e preparare oltre 95.000 chili di cibo, di cui più di 22.000 chili di eccedenze alimentari recuperate e circa 17.000 pasti serviti, contribuendo a raggiungere circa 50.000 persone in difficoltà.

"Unire le forze è essenziale per affrontare la povertà alimentare. Siamo lieti di partecipare all'iniziativa 'Insieme per gli altri' 2024, supportando Fondazione Snam nel coordinamento delle organizzazioni partner in tutta Italia e nel coinvolgimento di centinaia di volontari", commenta Simone Garroni, Direttore Generale di Azione contro la Fame. "Da oltre 45 anni, in Azione contro la Fame, crediamo fermamente che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame in Italia e nel mondo".

"Insieme per gli altri" è la terza edizione delle giornate del volontariato di Snam dedicate al contrasto della povertà alimentare. Complessivamente, da quando è stata lanciata, l'iniziativa ha coinvolto più di 1.600 volontari per un totale di circa 6.000 ore di lavoro donate.