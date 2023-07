Solaris: chiuso un round di finanziamento da 38 milioni di euro

Fintech, Solaris annuncia la prima chiusura di un round da 38 milioni di euro della sua Serie F

Solaris SE, la piattaforma di embedded finance leader in Europa, ha annunciato oggi la prima chiusura di un round da 38 milioni di euro della sua Serie F, guidata dagli attuali investitori. Solaris utilizzerà i fondi principalmente per rafforzare la governance e la compliance, oltre che per porre le basi della prossima fase di crescita dell'azienda.

"Negli ultimi mesi abbiamo messo al centro le priorità del Gruppo. Investendo nella resilienza della piattaforma, stiamo raggiungendo gli obiettivi mensili e ora abbiamo garantito l'aumento di capitale previsto. Il forte impegno degli azionisti testimonia l’efficacia della nostra strategia aziendale e la dedizione dei nostri dipendenti", commenta Carsten Höltkemeyer, CEO di Solaris.

L’azienda ha chiuso l'anno fiscale 2022 con un fatturato netto di 130 milioni di euro e con una crescita del 30% rispetto all'anno precedente, ma allo stesso tempo con una perdita di 56 milioni di euro. Il management team aveva già adottato l'anno scorso misure per affrontare le mutate condizioni di mercato. I risultati del semestre 2023 confermano la strada intrapresa e dimostrano che il modello di business scalabile di Solaris è già in grado di operare con profitto.