Sostenibilità, Autogrill Italia ottiene il riconoscimento "Plastic Reduction"

Autogrill Italia premiata da Aeroporto di Bologna e Plastic Free Onlus con il riconoscimento "Plastic Reduction"

Nell’ambito delle iniziative avviate dal Gruppo AdB per un business sempre più sostenibile, nell’estate 2023 Aeroporto di Bologna, in collaborazione con Plastic Free Onlus, ha dato il via ad un percorso di progressiva riduzione ed eliminazione della plastica monouso nei punti di ristorazione in aeroporto e di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica, per cui tutti gli operatori del food & beverage e l’operatore del Duty Free presenti al Marconi hanno sottoscritto su base volontaria un impegno a ridurre progressivamente la plastica monouso nei propri punti vendita, per arrivare alla sua completa eliminazione.

Attraverso le soluzioni adottate in questi mesi, si stima che nel 2024 le bottigliette di plastica vendute in Aeroporto si ridurranno di oltre 500.000 unità. La parziale sostituzione delle bottigliette di plastica con altre in cartone, vetro e con lattine, è solo una delle azioni messe in atto: si sono eliminati anche i contenitori di plastica per i cibi da asporto e i bicchieri e si sono adottati processi per il recupero integrale dei film plastici con cui vengono avvolti i pallet dei prodotti del Duty Free. Attraverso l’implementazione di queste azioni si stima che nei punti vendita che hanno aderito al progetto le plastiche monouso si ridurranno di circa il 50%.

Il Marconi è il primo aeroporto italiano ad impegnarsi in maniera strutturata e sistematica su questo tema, mutuando quanto fatto da Plastic Free Onlus in altri contesti. Plastic Free Onlus e Aeroporto Marconi di Bologna hanno premiato oggi le aziende più virtuose nella riduzione della plastica in aeroporto, rilasciando il riconoscimento “Plastic Free” o “Plastic Reduction” agli operatori aeroportuali coinvolti, a seconda dei risultati raggiunti e delle soluzioni implementate. Il riconoscimento avrà validità annuale e sarà rinnovabile annualmente.

Queste le società premiate: Vecchia Malga Negozi, con il riconoscimento Plastic Free per la “Pizzeria Vecchia Malga”; il riconoscimento Plastic Free per il “Ristorante Vecchia Bologna” o Riconoscimento Plastic Reduction per il “Wine Bar”; La Bologna, con il riconoscimento Plastic Free per il ristorante “Osteria La Bologna”; Autogrill Italia, con il Riconoscimento Plastic Reduction per i punti vendita “Bottega”, “Tentazioni”, “Puro Gusto” e “Sky Lounge”; My Chef Ristorazione Commerciale, con il riconoscimento Plastic Reduction per i punti vendita “Briciole” e “Vyta Bistrot”; Heinemann Italia, con il riconoscimento Plastic Reduction per i punti vendita Duty Free.

Hanno preso parte all’evento Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Aeroporto Marconi di Bologna, Lorenzo Zitignani, Direttore Generale di Plastic Free Onlus e Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation dell’Aeroporto Marconi di Bologna. L’iniziativa si va ad affiancare ad altre azioni di economia circolare già avviate dal Gruppo AdB, in collaborazione con il Gruppo Hera, per l’incremento della raccolta differenziata in aeroporto e per il riciclo e il riuso dei rifiuti prodotti nelle varie attività, con la trasformazione in biodiesel degli olii vegetali esausti, con la trasformazione e il riuso delle pellicole per la pallettizzazione delle merci gestite da FFM e con la trasformazione in biometano dei rifiuti organici alimentari.