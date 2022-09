Sostenibilità, Barilla cambia il packaging: on air il nuovo spot

Barilla cambia packaging all'insegna della sostenibilità: on air il nuovo spot firmato Publicis Italia

Barilla punta sulla sostenibilità e cambia veste alle proprie confezioni di pasta. Annunciata all'inizio del 2022, la società parmense porta sugli scaffali la nuova confezione della linea Classici di pasta.

Un nuovo packaging all’insegna dell’ambiente, senza la precedente finestra in plastica trasparente, 100% riciclabile e prodotto con cartone proveniente da foreste gestite responsabilmente. Tante novità ma anche un legame con la tradizione, con il caratteristico blu intenso che ha reso il pack inimitabile attraverso gli anni.

La nuova confezione testimonia così l’impegno di Barilla in tema green e nello sviluppo di soluzioni volte a ridurre il suo impatto sul pianeta. Infatti, solo attraverso la rimozione della finestra in plastica, Barilla stima un risparmio di questo materiale di circa 126 tonnellate totali all’anno.

Il nuovo packaging rientra tra le iniziative che Barilla ha messo in campo per celebrare i propri 145 anni, così come testimoniato dal nuovo logo lanciato a gennaio: un rosso più intenso e premium e l’introduzione dell’anno di fondazione, il 1877, per celebrare l’eredità del brand.

A sostegno del nuovo packaging, la società porterà sul mercato una campagna che includerà principalmente i canali di videocomunicazione, digital e pr e che racconterà tutte le novità della nuova confezione dei Classici Barilla. La campagna sarà live fino alla prima settimana di ottobre circa. Come riporta Engage, la creatività degli spot è stata curata da Publicis, mentre il centro media di riferimento dell’azienda è Omd.