Sostenibilità, DigitalPlatforms diventa Società Benefit

DigitalPlatforms consolida il proprio impegno verso la sostenibilità e diventa Società Benefit

DigitalPlatforms, gruppo interamente italiano nato nel 2018 con la missione di fornire soluzioni Internet of Things e Cyber per le infrastrutture critiche, da sempre attento alle tematiche ESG, consolida il proprio impegno in tema di sostenibilità completando il processo di trasformazione in Società Benefit. L’adozione dello status di “Società Benefit” sancisce formalmente l’impegno della società nel perseguire obiettivi di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di ambiente, dipendenti e collaboratori, comunità e territorio.

Introdotte in Italia con la legge 208/2015, DigitalPlatforms si unisce così ad una comunità di oltre 3000 Società Benefit presenti nel nostro Paese. L'azienda, integrando il proprio statuto, si impegna a garantire la massima soddisfazione dei clienti attraverso la fornitura di soluzioni di massima qualità e l'adozione di criteri ESG nella valutazione della supply chain. Allo stesso tempo, DigitalPlatforms promuove un ambiente lavorativo inclusivo, sicuro e favorevole allo sviluppo personale e professionale dei suoi dipendenti.

La flessibilità lavorativa, strumenti per il bilanciamento vita-lavoro, formazione continua e opportunità di crescita sono prioritari nella strategia aziendale, insieme a politiche di remunerazione e promozione improntate all'equità. La società manterrà il suo modello di business, focalizzato sull'utilizzo responsabile delle risorse naturali, riducendo al minimo l'inquinamento e i consumi. Tali finalità saranno parte delle scelte e del modus operandi di DigitalPlatforms al fine di contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile, perseguendo il paradigma delle 3P: People, Planet & Profit. DigitalPlatforms è stata accompagnata nel processo di trasformazione da Join Group, società benefit di business advisory.

Claudio Contini, CEO di DigitalPlatforms, commenta: "Essere una Società Benefit significa assumersi la responsabilità di operare in modo trasparente, sostenibile e a beneficio di tutti gli stakeholder, contribuendo alla costruzione di una comunità più forte e resiliente. Vogliamo essere non solo leader nell'ambito tecnologico, ma anche promotori di cambiamenti positivi, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo".