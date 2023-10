Sostenibilità, Lendlease Italy ottiene per il II anno il massimo rating GRESB

Lendlease Italy: GRESB premia le performance di sostenibilità dei fondi immobiliari

Lendlease, gruppo internazionale di investimenti, sviluppo e asset management nel real estate, annuncia che Lendlease Italy ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il massimo rating GRESB per la performance di tutti i fondi italiani in portafoglio. GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) è il sistema di rating più accreditato a livello globale che valuta e premia ogni anno le migliori performance ESG di società immobiliari quotate, fondi di proprietà privata, sviluppatori e investitori del settore immobiliare.

La performance dei fondi del Gruppo, è stata riconsciuta da GRESB non solo in Italia, ma in ognuna delle altre regioni in cui opera Lendlease, Australia Asia e America posizionandosi ai vertici dei benchmark settoriali e nelle classifiche settoriali regionali con 5 stelle a 14 fondi su 17. In Italia, i tre fondi gestiti da Lendlease Italy si posizionano in cima alla classifica regionale: Lendlease Global Commercial Italy Fund proprietario dell’headquarter di SKY a Milano Santa Giulia, ottiene anche quest’anno cinque stelle, con un punteggio in crescita di 5 punti rispetto all’anno scorso pari a 93 su 100, si posiziona primo nella categoria fondi non quotati in Italia con asset Mid-Rise Offices (edifici da cinque a dieci piani destinati a uso ufficio).

Lendlease MSG1 (Italy) si è classificato Sector Leader in Italia con 5 stelle nella categoria fondi non quotati e sviluppi Corporate Mid-Rise Office, con un punteggio di 99/100, guadagnando rispetto al ranking 2022, due posizioni dal terzo a al primo posto. Il Fondo è proprietario degli immobili “Spark One” e “Spark Two” ubicati nell’area di Milano, Santa Giulia. Gli investitori del fondo sono, con quote paritetiche entità del gruppo Lendlease e, PSP Investment, gestore di fondi pensioni canadese.

Lendlease Renaissance 1 si è classificato Sector Leader in Europa nella categoria Europea Diversified opportunistic non quotato con rating a 5 stelle e un punteggio di 99/100 in miglioramento di 3 punti rispetto al 2022. Il fondo detiene i diritti di superficie delle aree di pertinenza della prima fase di sviluppo dell'area Mind Milano Innovation District, ed è investito, in quote paritetiche, da entità del gruppo Lendlease e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), società d’investimento del fondo pensione canadese. Il GRESB Sector Leader Awards premia ogni anno le società, i fondi e gli asset immobiliari e infrastrutturali che hanno dimostrato un'eccezionale leadership nella sostenibilità, riconfermando il posizionamento dei fondi italiani di Lendlease come campioni del real estate.

Andrea Rucksthul, CEO Europe di Lendlease, ha dichiarato: "I risultati del GRESB del 2023 confermano ancora una volta che siamo un punto di riferimento nel processo di transizione per un’industria immobiliare a emissioni zero. Il cambiamento è possibile, come dimostra il nostro impegno che si riflette nella capacità di attrazione della nostra piattaforma di investimento. Nelle quattro regioni in cui operiamo, Australia, Europa, Americhe e Asia, almeno uno dei nostri fondi è stato nominato leader globale nel proprio settore. In Europa, tutti i nostri fondi italiani hanno scalato la classifica premiando i nostri sviluppi a Milano, a MIND e Milano Santa Giulia".

Nadia Boschi, Head of Sustainability Italy & Continental Europe ha aggiunto: “Le valutazioni del GRESB di quest’anno premiano i risultati del nostro lavoro pionieristico per lo sviluppo e la gestione sostenibile dei nostri asset, progetti e investimenti immobiliari, riconfermando l’eccellenza delle nostre performance su scala globale. La nostra roadmap verso la decarbonizzazione continua con determinazione e serietà verso gli obiettivi che perseguiamo coerentemente da molti anni, anticipando e guidando la transizione verso emissioni zero nel settore edile in Italia e nel mondo, consapevoli della nostra responsabilità in quanto leader di mercato”.

"I Sector Leaders del GRESB sono i campioni del settore, coloro che guidano il cambiamento verso un futuro a zero emissioni, spingendo il settore in avanti. Ci congratuliamo vivamente con i Sector Leader di quest'anno per la loro dedizione, leadership e impegno nei confronti dei principi ESG e della sostenibilità", ha dichiarato Sebastien Roussotte, CEO di GRESB.

La metodologia GRESB

Ogni anno, il GRESB classifica le società immobiliari e infrastrutturali, i fondi e gli asset che hanno dimostrato un'eccezionale leadership nella sostenibilità, valutando e confrontando le performance ESG degli asset in tutto il mondo, e offrendo così a investitori, azionisti e stakeholders un valido strumento di valutazione dei player di mercato secondo criteri specifici e condivisi su scala globale. Sono tre le dimensioni della valutazione GRESB. Il punteggio fino a un massimo di 100; le stelle; La collocazione.