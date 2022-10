Sparkle ricevuto il premio “Best Subsea Innovation”

Sparkle ottenuto il titolo di “Best Subsea Innovation” per la realizzazione dell'infrastruttura Genova Landing Platform

La 18esima edizione dei Global Carrier Awards (GCA), ospitati a Londra in occasione del Capacity Europe 2022, ha portato alla premiazione di Sparkle in qualità di "Best Subsea Innovation". La cerimonia, che ha l'obiettivo di celebrare i risultati raggiunti dalle imprese nel corso dell'anno, ha riconosciuto la portata innovativa della “Genova Landing Platform”. L'intera giuria, composta da oltre venti personalità di spicco provenienti da società di consulenza, media e associazioni di settore, ha valutato positivamente la nuova infrastruttura progettata da Sparkle per garantire l’approdo sostenibile di cavi sottomarini alla ricerca di un accesso diversificato ai principali hub europei.

Elisabetta Romano, CEO di Sparkle e Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio che riconosce il valore innovativo della piattaforma Genova Landing Platform e delle relative opere ingegneristiche. Ci fa piacere anche sottolineare come questo riconoscimento, collegato anche al progetto di punta BlueMed/BlueRaman di Sparkle, riporti la tecnologia, la creatività e l’inventiva italiana al centro dell'ecosistema TLC globale”.

Il vero cuore della struttura è l’installazione sottomarina multicondotta detta “Bore Pipe”, che consente l'atterraggio sicuro di otto diversi cavi, di cui due dedicati al BlueMed/BlueRaman. Interrato a un metro di profondità lungo un percorso di 1 km, il Bore Pipe raggiunge la spiaggia dove i cavi proseguono attraverso una rete esistente di tunnel e gallerie che corrono sotto il suolo a 2 metri di profondità per 6 km alla volta della landing station di Lagaccio, una struttura di colocation aperta e neutrale e punto di snodo con altri cavi sottomarini e reti terrestri nazionali e continentali. La “Genova Landing Platform” di Sparkle è stata riconosciuta dalla giuria come una notevole innovazione per il settore sottomarino, anche grazie al suo potenziale di diversificazione verso altri punti di approdo europei, nonché al ridotto impatto sulla città e sull'ambiente marino.