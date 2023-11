Sport e inclusione: Leonardo Assicurazioni a fianco di Sanga Milano

Sport e inclusione: avviata collaborazione tra Leonardo Assicurazioni e Sanga Basket Milano per promuovere lo sport nelle primarie

Lo sport inteso come opportunità educativa, strumento di prevenzione, di motivazione e di riscatto è uno dei valori insiti nel DNA di Leonardo Assicurazioni, la più importante realtà distributiva italiana del settore assicurativo. Un valore ulteriormente rafforzato nel tempo anche dall’essere diventata nel 2021 Società Benefit e aver messo così nero su bianco tutti i nostri valori: l’attenzione alle persone, al loro benessere in azienda, alla sostenibilità dell’ambiente.

Proprio nell’ottica di promuovere lo sport fin da piccoli e sensibilizzare adulti e bambini sui tanti e fondamentali valori ad esso collegato, l’azienda ha deciso di sponsorizzare per l’anno scolastico 2023-2024 INmoto - Educazione Motoria Inclusiva, il percorso educativo per la Scuola Primaria promosso dall’Asd San Gabriele Basket con l’obiettivo di educare bambine e bambini all’inclusione e alla valorizzazione della diversità attraverso il gioco.

Nata nel 1999 nell’oratorio della chiesa di San Gabriele, in zona viale Monza, l’associazione è partita dal minibasket e ha via via scalato le serie del basket femminile, fino a conquistare quest’anno la serie A1. Accanto alla prima squadra e alle giovanili, la società organizza costantemente progetti sociali ed educativi rivolti ai giovani in crescita. "Come società sportiva ci occupiamo del corpo e questo vuol dire occuparsi dello sviluppo della persona: educare una persona a stare in squadra significa educarla a stare in società. Per questo entriamo nelle scuole e facciamo quello che sappiamo fare meglio: attraverso l’attività sportiva ci occupiamo di parità di genere, prevenzione del bullismo e inclusione della disabilità e superiamo barriere legate alla lingua, alla cultura e alla povertà di risorse", spiega Claudia d’Addio, Educatrice dell’Associazione.

Una mission condivisa pienamente da Leonardo Assicurazioni che peraltro, con l’Asd, ha in comune lo stretto legame con il territorio milanese in cui opera e sente forte dunque il ruolo sociale nell’educare e nel trasmettere valori utili ad aiutare le persone a costruire e costruirsi un futuro migliore e più sostenibile, partendo proprio dalle scuole e dai più piccoli. La sponsorizzazione di INmoto non è il primo progetto di Leonardo Assicurazioni che mette al centro i valori dello sport e che mira a supportare i più giovani: lo scorso anno, ad esempio, l’azienda aveva lanciato la web serie “È un gioco da ragazze” (disponibile sul canale aziendale You Tube) pensata per promuovere, attraverso l’esperienza e le storie di alcune atlete italiane, lo sport come strumento di benessere, di motivazione e di riscatto, abbattendo, nel contempo alcuni stereotipi legati allo sport nel mondo femminile.

Dal 2018, inoltre, ospita nel proprio spazio multifunzionale Spazio Leonardo mostre d’arte contemporanea di artisti emergenti, con il duplice obiettivo di dare voce e visibilità al lavoro di giovani talentuosi e di fare cultura a 360° aprendo la propria sede alla città e al pubblico, in uno scambio proficuo di idee e informazioni. Da tempo l’azienda collabora, infine, con realtà come Jeme Bocconi e Starting finance, proprio con l’intento di divulgare una cultura economica partendo dai più giovani e dalle scuole, considerate un ambiente privilegiato per lo sviluppo di queste competenze e conoscenze, in un’ottica di inclusione e di impegno nel contribuire socialmente al miglioramento conoscitivo degli aspetti finanziari.