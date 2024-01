Stefanini, l'acquisizione di Solve.it amplia il fatturato in Italia del 150%

Gruppo Stefanini, l'acquisizione di Solve.it amplia il fatturato dell’azienda in Italia di oltre il 150% e accelera la crescita in Europa

Stefanini e Solve.it proseguono nel loro percorso di integrazione, al fine di rafforzare la presenza del Gruppo brasiliano in Italia e accelerare la propria espansione europea. L’acquisizione di Solve.it, rinomata società italiana del settore informatico, completata circa tre mesi fa, sta dando i primi frutti in termini di fatturato e nuova forza lavoro, evidenziando la fortissima condivisione di valori e di approccio al mercato.

“Questa acquisizione è una mossa strategica per migliorare e rafforzare la nostra offerta in Italia, per potenziare la posizione di Stefanini in Europa ed accelerare la sua crescita nel mercato”. ha dichiarato Farlei Kothe, CEO di Stefanini EMEA. “La partnership con Solve.it è la dimostrazione dell’impegno di Stefanini a volere affermarsi e rimanere una realtà all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche anche in Italia. Abbiamo trovato in Solve.it un intento, dei valori e delle soluzioni simili a quelle di Stefanini, ed è per questo che crediamo che questa operazione sarà un successo.”

Con oltre 200 dipendenti in tutta Italia, con uffici a Torino, Milano e Bologna, l’integrazione di Solve.it nel Gruppo Stefanini sta rafforzando e rafforzerà in modo significativo la forza lavoro italiana portando il totale a 300 dipendenti. Solve.it è specializzata in servizi IT applicativi infrastrutturali ed end user. Le piattaforme e tecnologie di riferimento includono SAP, ServiceNow Cornerstone, IBM Maximo, Microsoft e Oracle.

La transizione e l’integrazione fra le due società si completerà nel corso di quest’anno. Con questa unione si prevede una crescita di mercato e fatturato per Stefanini in Italia di oltre il 150%, grazie all’importante portafoglio di Solve.it, che comprende cinque importanti società nel settore automobilistico, una delle principali banche italiane, un’importante industria del caffè e due note aziende farmaceutiche.

“Si è trattato di una forte e naturale collaborazione, che ha portato le due aziende a incontrarsi e a piacersi. Da qui è nato un buon accordo per entrambe le parti”, afferma Giuseppe Arietti, CEO /fondatore/ cofondatore di Solve.it. “La nostra forte attenzione alle soluzioni tecnologiche moderne, le competenze sviluppate nel tempo soprattutto in ambito manifatturiero, automotive, dei trasporti e finance hanno convinto il management del Gruppo Stefanini a investire in Italia e in questa partnership con Solve.it“.

“Solve.it è la nostra prima acquisizione in Italia e siamo fiduciosi che questa transazione migliorerà significativamente i nostri sforzi di crescita in Italia, Europa ed EMEA. I risultati stiamo già vedendoli dopo pochissimi mesi”, afferma Marco Stefanini, Global CEO e fondatore di Stefanini Group. “Siamo fortemente orientati ad offrire continuamente nuovi servizi sviluppati internamente, su misura per i nostri clienti, investendo in ricerca e sviluppo, e osservando sempre cosa stanno creando le altre aziende simili o a noi complementari”.

L’acquisizione porterà alla perfetta integrazione di Solve.it nelle attività di Stefanini in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), coordinate dalla sede principale sita a Bruxelles. Il processo di transizione in corso è condotto con la massima attenzione per garantire il benessere sia dei dipendenti che dei clienti. I fondatori e manager in carica saranno attivamente coinvolti in azienda per aiutare Stefanini Italia a facilitare una efficiente integrazione, allineando gli obiettivi della società con la visione del futuro del Gruppo Stefanini.