Storie gentili e impegno sociale: al Premio Gentilezza Italiana annunciata la nascita di Fondazione Fimelato ETS

Nasce Fondazione Fimelato ETS: protagonista al Premio Gentilezza Italiana tra storie di cuore e impegno sociale

Palazzo Visconti è stato il magnifico teatro della nuova edizione del Premio Gentilezza Italiana, una serata che lo scorso 19 novembre ha celebrato il connubio tra nobiltà d’animo ed eccellenza imprenditoriale del nostro Paese. Organizzato dalla Fondazione Fimelato ETS, il galà ha premiato persone, aziende e associazioni per le loro “storie gentili”: iniziative che non solo ispirano, ma diventano concreti strumenti di cambiamento sociale, trasformando l’impegno individuale in azioni benefiche e di valore per la comunità.

Con oltre 520 candidature pervenute da imprenditori, manager, atleti e rappresentanti del mondo ecclesiastico e sociale, la kermesse ha dimostrato quanto il tema della gentilezza sia oggi più rilevante e trasversale che mai. I premiati 2024 delle due categorie principali sono stati come “Persona Gentile” Don Gino Rigoldi per la Fondazione Don Gino Rigoldi, e come “Associazione Solidale” Paolo e Marina Menè per il Progetto Dogon ODV.

Menzioni speciali come “Imprenditore Gentile” a Luca Barabino, Ceo & Founder Barabino & Partners, Partner & Board Member at Excellera Advisory Group, come “Impresa Innovativa Gentile” a Giovannella Condò, Notaio & Co-Founder di Milano Notai nonché Founder de La Carica delle 101, come “Atleta Olimpico Gentile” a Giovanni Toti, 1st Italian Olympic Badminton Player a Parigi 2024, e come come “Persona Gentile” a Luca Caramaschi, Private Banking & Wealth Management di Cherry Bank, nonché ad Angelo Foti e Martina De Marco, per i laboratori di gentilezza a Nairobi- Kenia. Oltre al riconoscimento formale, i vincitori ottengono un supporto economico per sostenere i propri progetti, con l’obiettivo di ampliare e attivare un circolo virtuoso di azioni gentili.

Il momento più emozionante della serata è stato l’annuncio ufficiale della nascita di Fondazione Fimelato ETS: questa nuova entità, iscritta come Ente del Terzo Settore, opererà come piattaforma autonoma dedicata a promuovere progetti di alto profilo culturale e sociale.

“Quando abbiamo capito che la creazione di una Fondazione sarebbe stata la naturale evoluzione del percorso intrapreso con il Club Uomini Gentili, ci siamo interrogati su che nome dovesse avere. Abbiamo voluto che portasse il nome di Fimelato per l’autorevolezza, la fiducia e il commitment che il brand ha costruito negli anni sui temi connessi alla gentilezza. Fimelato vuole trasmettere ad un ente no profit tutto il suo sistema valoriale: un territorio indipendente, libero da ragionamenti di business, che possa concentrarsi su obiettivi di alto profilo capaci di incidere su costumi e società del nostro Paese. Un progetto ambizioso, sì: ma solo chi ha ambizioni importanti può fare la differenza”, ha spiegato Alessandra Ottaviani, Presidente Fondazione Fimelato ETS.

Anche Pasquale Di Monaco di Fondazione Fimelato ETS, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo capitolo: “È con orgoglio e piacere che diamo ufficialmente il via a Fondazione Fimelato. Abbiamo immaginato e realizzato un progetto che possa consentire al Club Uomini Gentili di continuare a crescere, fornendo un supporto adeguato dal punto di vista organizzativo ed istituzionale. Una realtà che possa accogliere nuove progettualità, per creare un vero ‘Ecosistema Gentile’ e per esprimere il sistema valoriale che accomuna tutti noi, in questa sala stasera e nella nostra vasta community”.

La Fondazione agirà come collettore ed acceleratore di energie e risorse per progetti benefici, un punto d’incontro per tutti coloro che condividono il sogno di un mondo più gentile, elegante e attento al bene comune. La serata si è conclusa tra applausi, emozioni e uno sguardo fiducioso verso un futuro che premia il valore della gentilezza, nel lavoro e nella vita, in tutte le sue forme.