Street art, Bombay Sapphire tinge di blu Milano con la nuova campagna

Bombay Sapphire lancia la nuova campagna: quattro Street artist colorano Milano di blu

La nuova campagna di Bombay Sapphire ha trasformato la città di Milano in una tela urbana. A partire dal 10 dicembre, alcuni talentuosi street artist italiani, EricsOne, Giulio Rosk, il collettivo OrticaNoodles e Nicholas Perra, hanno dato vita a quattro murales unici, realizzati nei luoghi chiave della movimentata vita notturna e dell'aperitivo milanese.

Protagonista indiscusso dell'opera d'arte urbana, l'iconica bottiglia blu di Bombay Sapphire, il gin premium noto per invitare alla liberazione della creatività. La campagna è un viaggio attraverso le sfumature cristalline del gin, guidato dagli street artist, ognuno dei quali si è ispirato a una caratteristica distintiva del cocktail Bombay & Tonic: Bombay&freshness, per gli OrticaNoodles; Bombay&sparklingness realizzato da EricsOne; Bombay&botanicals rappresentato da Giulio Rosk; e, infine, Bombay&blue, di Nicholas Perra.

Chiara Pedraglio, Brand Manager di Bombay Sapphire, ha raccontato così l'obiettivo della nuova campagna, che vede i murales non solo come opere d'arte ma come strumenti strategici per potenziare visibilità e percezione del brand: "Con questo progetto vogliamo rafforzare ancora di più il legame tra Bombay Sapphire e il mondo della creatività, portando un messaggio importante: vogliamo ricordare a tutti che la creatività non esiste soltanto in aree delimitate come i musei o le esposizioni".

"La creatività è qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, delle città che abitiamo e delle strade che amiamo di più frequentare. Un murales è un’opera unica e irripetibile, che parla a tutti indistintamente (che siano cittadini, turisti, studenti o lavoratori). Le aree scelte sono la cornice delle opere e anche del brand, in quanto rappresentano degli scenari ideali di consumo. Milano è il nostro museo a cielo aperto", ha concluso Pedraglio.

Le parole ad affaritaliani.it dello Street Artist EricsOne

“Bombay Sapphire mi ha coinvolto nella nuova campagna insieme ad altri tre street artist di fama internazionale. Obiettivo del mio murales era rappresentare la sparklingness, caratteristica alla base del cocktail Bombay&Tonic”, ha spiegato ai microfoni di affaritaliani.it lo street artist EricsOne, graffiti writer classe 1983.

Per la realizzazione del murales, EricsOne ha raccontato di aver sfruttato il suo bagaglio iconografico che “si collega ai graffiti e alle influenze pop futuriste: da Fortunato Depero a Picasso”. Lavorato su quattro strati, la frizzantezza che nasce dall’incontro di una parte di gin Bombay Sapphire e due parti di acqua tonica premium, esplode nel murales in un tripudio di stelle e ‘flash’, che incorniciano l’iconica bottiglia insieme ai riferimenti alla street life e alla night life.

“Penso che il potere dell’urban art sia proprio quello di mutare i quartieri: sia i quartieri belli che quelli più dismessi, e creare una nuova tipologia di dialogo tra la città e le persone. Voglio ringraziare Bombay Sapphire che crede nella creatività, e lo dimostra grazie a questa nuova campagna”, ha concluso EricsOne.