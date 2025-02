SuperEnalotto: a Garbagnate Milanese vinti oltre 19mila euro con un "5"

SuperEnalotto: a Garbagnate Milanese (MI) centrato un “5” da oltre 19mila euro

La fortuna bacia la Lombardia con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 20 febbraio, un giocatore di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, ha centrato un "5" dal valore di 19.461,47 euro. La vincita è stata realizzata presso il Bar Valera, situato in via Valera 107.

L’ultimo jackpot da 89,2 milioni di euro è stato vinto il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Per la prossima estrazione, in programma venerdì 21 febbraio, il montepremi in palio ammonta a 76,1 milioni di euro.