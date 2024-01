Takko Fashion: Martino Pessina è il nuovo CEO

Takko Fashion, nomine: Martino Pessina assume il ruolo di CEO dell'azienda

Takko Fashion, uno dei principali fashion discounter di qualità in Europa, annuncia la nomina di Martino Pessina come nuovo Chief Executive Officer (CEO). Pessina si è unito al consiglio di amministrazione esecutivo dell'azienda il 16 gennaio 2024. Laureato in International Business Management presso l'Università Bocconi, ha ricoperto ruoli di rilievo presso brand B2C nel settore della moda e della gioielleria.

Di recente, come CEO, ha guidato il business omnicanale di Pandora con vendite superiori a tre miliardi di euro. Prima di questa esperienza, ha trascorso quasi 20 anni in diverse posizioni dirigenziali presso H&M, diventando alla fine Presidente del Nord America, responsabile della regione più grande con vendite di oltre quattro miliardi di dollari USA e 20,000 dipendenti.

"Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso con Takko Fashion. Non vedo l'ora di collaborare con i miei nuovi colleghi e di contribuire allo sviluppo costante di questo marchio di successo", ha commentato Martino Pessina.

Dirk Van den Berghe, Presidente dell’ Advisory Board di Takko Fashion, ha dichiarato: "Martino Pessina è un esperto di moda e retail non alimentare con una comprovata esperienza e con un solido track record nello sviluppo di strategie di crescita redditizie in tutto il mondo. Grazie alla sua conoscenza eccezionale del segmento di moda di valore in Europa siamo convinti che saprà sviluppare ulteriormente il modello di business di Takko Fashion, sempre più orientato alla qualità e al risparmio, nei vari mercati in cui opera”.