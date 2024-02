Temera-Dora Bruschi: realizzato passaporto digitale per prodotti eco-friendly

Temera, siglato accordo con Dora Bruschi per la realizzazione di un passaporto digitale per prodotti cosmetici eco-friendly

Temera, società del Gruppo Beontag, leader nella tracciabilità e serializzazione dei prodotti nei mercati della moda e del lusso, annuncia un accordo con l'azienda di skin care e make care Dora Bruschi: la tecnologia applicata al packaging di una crema e a un fluido contorno-occhi, per la tracciabilità e la trasparenza dei prodotti orientati all'ecosostenibilità. Temera ha realizzato per due "must" di Dora Bruschi, la crema idratante per pelli sensibili e il fluido contorno-occhi, un Digital Product Passport (DPP) che fornisce al cliente informazioni esaustive sui due cosmetici.

Avvicinando il proprio smartphone al tag posto sul packaging, il cliente finale accede ad un’experience immersiva dove può acquisire le informazioni su tutti gli step della filiera: schede tecniche, ingredienti, modi d'uso, foto e video dei prodotti, dati sulla sostenibilità, fino al link per connettersi all'e-commerce e scoprire altri prodotti correlati ed un podcast per conoscere la storia del marchio. Il DPP messo a punto da Temera consente una experience coinvolgente per il cliente finale che desideri approfondire i contenuti del cosmetico acquistato, grazie all'inserimento di un tag NFC collegato alla piattaforma cloud T.journey, che Temera fornisce in esclusiva.

Il packaging per questi due prodotti è stato realizzato utilizzando carta non plastificata, riciclabile al 100%. Il classico "bugiardino" con le istruzioni per l'uso viene eliminato, con la scelta di stampare le informazioni all'interno della confezione. Dora Bruschi è sempre più orientata verso l'ecosostenibilità, attraverso tracciabilità e trasparenza dei suoi prodotti: l'apporto di Temera in questa strategia è fondamentale per garantirne autenticità e protezione delle informazioni.