Terna: al via il "Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea"

Terna lancia la terza edizione del "Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea", l'obiettivo è declinare artisticamente l’impegno nella sostenibilità

Si è svolta oggi, presso il Palazzo Esposizioni Roma, la presentazione della terza edizione del "Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea". Dopo il successo della seconda edizione, che ha visto circa 2.800 iscritti, Terna lancia nuovamente il concorso, una competizione dedicata alla promozione dello sviluppo culturale e al sostegno dei talenti emergenti nel campo della fotografia. Il concorso si conferma come un punto di riferimento nel panorama artistico nazionale, con l'obiettivo di esplorare il tema "La via dell’invisibile".

Il concetto di "invisibile" è al centro della sfida lanciata agli artisti partecipanti, che sono chiamati a interpretare le molteplici forme di energia che, pur non essendo visibili direttamente, producono effetti tangibili e visibili nella realtà quotidiana. Questo tema riflette l'impegno di Terna nella trasmissione dell'energia elettrica a tutto il Paese, sottolineando la sua importanza nel contesto della sostenibilità e della transizione ecologica.

La competizione è aperta a fotografi professionisti e amatoriali di tutte le età e offre diversi premi, tra cui il prestigioso "Premio Senior" dal valore di 15 mila euro, aperto ai partecipanti dai 31 anni in su, e il "Premio Giovani" dal valore di 5 mila euro, dedicato ai fotografi fino ai 30 anni. Inoltre, sono previsti premi per i partecipanti non professionisti, per gli studenti e per l'opera più votata dal pubblico. La giuria del concorso, composta da esperti nel campo dell'arte e della cultura, garantirà un'attenta valutazione dei lavori, mentre il Comitato d'Onore, composto dai vincitori delle edizioni precedenti, assegnerà la "Menzione Accademia". Questa edizione del Premio vede confermate importanti figure della Governance, tra cui Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

“Per Terna la cultura è una risorsa strategica: per questo motivo abbiamo dato continuità al nostro impegno con un progetto di alto profilo come il Premio Driving Energy. Siamo orgogliosi di lanciare questa terza edizione e di stimolare, condividendolo con gli italiani, un momento di crescita e riflessione collettiva centrato sulla fotografia, sulla contemporaneità e sul fondamentale ruolo di Terna al servizio del Paese”, ha dichiarato Igor De Biasio, Presidente di Terna.

Marco Delogu, Curatore del Premio, ha aggiunto: “Il 2024, per il Premio Driving Energy, è con ogni probabilità l’anno della consacrazione, un risultato straordinario per un progetto nato solo due anni fa. La terza edizione del concorso prende il via beneficiando dell’intenso lavoro svolto finora con Terna: il Premio è diventato oggi un appuntamento molto atteso dagli addetti ai lavori ed è riconosciuto come tappa fondamentale della fotografia contemporanea in Italia”.

I lavori finalisti del concorso saranno esposti in una mostra gratuita presso Palazzo Esposizioni Roma, che sarà inaugurata durante l'evento di proclamazione e premiazione dei vincitori. Questa mostra rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di scoprire le opere dei talentuosi fotografi selezionati. Il regolamento completo del concorso e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Premio Driving Energy, dove è possibile trovare ulteriori dettagli sul progetto e sulle scadenze per la partecipazione. Con questa iniziativa, Terna conferma il suo impegno nel promuovere la cultura e sostenere l'arte contemporanea, offrendo un'opportunità unica per esplorare il tema della sostenibilità attraverso l'obiettivo dei fotografi di talento.

L'intervista di affaritaliani.it a Igor De Biasio, Presidente di Terna

A margine dell'evento di presentazione, Igor De Biasio, Presidente di Terna, ai microfoni di affaritaliani.it ha dichiarato: "Questo è un premio molto importante per noi perché ci consente di usare un linguaggio diverso per raccontare quello che fa Terna. L’invisibile per noi rappresenta tanto, è la passione che utilizziamo ogni giorno nel nostro lavoro, la fiducia che c’è in Terna e che il Paese ha nei nostri confronti proprio per condurre l’Italia verso un mondo dove la transizione energetica diventa realtà, inoltre, rappresenta anche il coraggio, perché penso alle grandi opere, alle grandi infrastrutture che stiamo portando a termine, come l’Adriatik link, il Tirrenia link, la connessione con la Tunisia, dunque per noi l’invisibile è Terna e ci piace raccontarla attraverso l’arte".

"Far vedere quello che gli altri non vedono è l’essenza dell’artista e far vedere agli altri che lui o lei è riuscita/o a vedere. Anche il manager che guida le grandi aziende deve avere la capacità di guardare al futuro, deve avere la capacità di disegnare una traiettoria che porti ad un vantaggio non solo economico, ma anche sociale all’azienda e al Paese e quindi mi ci rivedo", ha concluso De Biasio.

L'intervista di affaritaliani.it a Marco Delogu, Curatore del Premio

"Aspettiamo i risultati delle fotografie che ci arriveranno, sicuramente saranno tantissime, l’anno scorso erano intorno ai 2.000 e quest’anno sicuramente raddoppieremo il numero. Ma quello che importa è la qualità, non vogliamo dare un premio ad una cosa scontata. Pensiamo che l’invisibile sia un tema fantastico. In conferenza stampa parlavo di questa mostra allestita alla Tate dove la fotografia non è soltanto documentazione, ma è interiorità e identità profonda, di fatto, noi con questo tema apriamo una riflessione forte, è un tema difficile ma particolarmente interessante che sicuramente consente alla fotografia italiana di alzarsi sempre di più, d’altronde quest’ultima è ricca di nomi importanti e questo premio la riporterà ai massimi livelli dell’arte contemporanea", ha commentato Marco Delogu, Curatore del Premio, ai microfoni di affaritaliani.it.

Delogu ha concluso: "Non c’è un premio fotografia, non c’è mai stato e il sistema fotografia Italia ha molte difficolta. I due vincitori, 2022 e 2023, del premio ‘Strega’ sicuramente stanno facendo tanto anche perché hanno vinto il premio Terna, e ciò è un dato di fatto notevole. Noi abbiamo bisogno di proiettare nel mondo la fotografia italiana, perciò il Premio sull’invisibile è assolutamente un mezzo che potrà proiettare i vincitori nei grandi musei".