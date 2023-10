Energia, Terna nella classifica "Italy's Best Employers 2024"

Terna è “Italy’s Best Employers 2024” nel settore energia, secondo l’indagine svolta dalla società di ricerca internazionale Statista. Con oltre 5.600 professionisti impegnati quotidianamente nella gestione in sicurezza della rete di trasmissione nazionale, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è risultato al primo posto della categoria “Materie Prime, Energia, Approvvigionamento e Smaltimento”.

Con un punteggio di 8.83, Terna è “fortemente raccomandata” dalle proprie persone ad amici, conoscenti e familiari, nonché dagli altri lavoratori del settore energia. L’indagine a cura di Statista ha coinvolto i dipendenti di oltre 4.500 aziende, chiamati, attraverso un sondaggio online, a misurare la qualità del proprio datore di lavoro attraverso alcuni fattori, fra cui l’immagine dell’azienda, il rapporto con i colleghi e i superiori, le attrezzature e le condizioni, la gestione delle crisi.

Il prestigioso risultato ottenuto da Terna conferma come le sue persone siano un asset fondamentale per l’azienda e la sua creazione di valore nel tempo. L’impegno di Terna nei confronti dei propri lavoratori si è concentrato principalmente sull’adozione di nuove modalità di lavoro focalizzate sulla digitalizzazione dei processi aziendali e sulla sostenibilità, al fine di garantire maggiore efficienza e produttività, apportando benefici logistici e migliorando il work-life balance.

Diverse le iniziative di Terna a vantaggio delle sue persone, a partire dal programma che promuove il wellbeing, inteso come il benessere che deriva dal corretto equilibrio fra vita privata e lavoro, elemento essenziale per favorire le performance ed esprimere al meglio il proprio talento. A ciò si aggiunge un’ampia offerta di servizi di welfare aziendale, tra cui le iniziative per la salute e la famiglia.

Il Gruppo continua a portare avanti una campagna di assunzioni che ha visto nei primi sei mesi del 2023 l’ingresso di 320 persone, grazie anche a una serie di collaborazioni con i dipartimenti dell'area Stem (matematica, fisica, ingegneria, chimica) delle più importanti università italiane. Terna ha sviluppato piani strutturati di induction, per assicurare il più facile inserimento dei nuovi assunti.

Attribuisce grande importanza a tutte le iniziative di ascolto delle proprie persone per conoscere il livello di ingaggio e di motivazione, analizzare i punti di forza dell’azienda e le aree dove adottare specifiche azioni per migliorare il modo di lavorare. Inoltre, con l’avvio di “Terna Academy”, l’hub di ricerca e formazione del Gruppo, particolare impulso è stato dato anche alla crescita delle persone di Terna e alla valorizzazione delle loro competenze distintive, fattori cruciali per migliorare le performance e perseguire con successo gli obiettivi aziendali.