Tetra Pak riceve il rating “A” per l’impegno al contrasto del cambiamento climatico

Tetra Pak riconosciuta per la leadership in performance e trasparenza aziendale per le azioni di contrasto al cambiamento climatico

Tetra Pak è stata riconosciuta per la sua leadership in termini di performance e trasparenza aziendale per le sue azioni di mitigazione del cambiamento climatico dall'organizzazione ambientale globale non profit CDP, ottenendo un posto nella sua annuale "A List".

CDP (Carbon Disclosure Project) promuove la trasparenza delle aziende nel divulgare informazioni riguardanti il proprio impatto ambientale. L’organizzazione è ampiamente riconosciuta per il suo approccio strutturato, l'ampia partecipazione e il forte supporto della comunità degli investitori. CDP analizza i dati di oltre 22.000 aziende, classificandole in base alle azioni concrete, alla completezza delle informazioni fornite e alla leadership ambientale. Sulla base dei dati raccolti attraverso i questionari sul cambiamento climatico di CDP per il 2024, Tetra Pak è stata tra le poche aziende a ottenere un punteggio "A", raggiungendo questo traguardo per la quarta volta in cinque anni.

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale avverte che il cambiamento climatico è già una realtà, registrando eventi meteorologici estremi, l’innalzamento del livello del mare e lo scioglimento dei ghiacci, tutti alimentati da livelli record di gas serra (GHG) in atmosfera. Considerato che circa un terzo di queste emissioni deriva da sistemi alimentari inefficienti, Tetra Pak riconosce l'urgenza di affrontare questa sfida e guidare la trasformazione dei sistemi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sfruttando il suo ruolo di fornitore end-to-end di soluzioni per il trattamento e il confezionamento di prodotti alimentari.

Nell’ambito della sua strategia di mitigazione del cambiamento climatico, Tetra Pak sta collaborando con fornitori, clienti e altri stakeholder per raggiungere emissioni nette zero di gas serra lungo la sua catena del valore (scope 1, 2 e 3) entro il 2050. A partire dal 2023, l'azienda ha ridotto le emissioni totali di GHG del 20% rispetto ai livelli del 2019. Nello stesso periodo, ha ridotto del 47% le emissioni delle proprie operazioni, del 21% le emissioni a monte e del 17% quelle a valle.

Francesca Priora, Vice President Climate & Nature, Tetra Pak, ha dichiarato: "Il trattamento e il confezionamento degli alimenti svolgono un ruolo cruciale nella trasformazione dei food system globali. Da oltre 70 anni, la nostra tecnologia aiuta a garantire l’accesso al cibo, ridurre gli sprechi, migliorare la sicurezza alimentare e prolungare la durata di conservazione anche nelle aree più remote. Ma il nostro lavoro non si ferma qui; siamo fermamente impegnati a ridurre le emissioni di carbonio e l'impatto ambientale".

"In qualità di leader nel nostro settore, abbiamo un'opportunità unica di guidare e supportare gli stakeholder lungo tutta la catena del valore. Per questo motivo, la trasparenza promossa da CDP è così essenziale. Il nostro impegno per la riduzione dell’impatto ambientale è profondamente intrecciato con i nostri obiettivi in materia di azione per il clima, circolarità, sostenibilità sociale e sistemi alimentari. Siamo orgogliosi di essere stati nuovamente riconosciuti nella CDP A List e siamo entusiasti di continuare questo percorso".

L’azienda ha inoltre riportato i propri progressi per quanto riguarda le foreste e, per il secondo anno consecutivo, sulla sicurezza idrica, ottenendo in entrambe le categorie un punteggio “A-”, consolidando così la sua posizione tra i leader del rating CDP.

CDP chiede alle aziende di divulgare dati sull'impatto delle proprie attività in relazione a temi ambientali come il cambiamento climatico, la deforestazione e la sicurezza idrica. Viene assegnato un punteggio da A a D- in base alla completezza delle informazioni fornite, alla consapevolezza delle questioni ambientali, ai metodi di gestione adottati e ai progressi verso una leadership ambientale. Le aziende che non divulgano informazioni o forniscono dati insufficienti ricevono un punteggio F.

CDP aggiorna regolarmente i suoi criteri per definire la leadership ambientale, tenendo conto delle più recenti scoperte scientifiche, del feedback degli stakeholder e dei crescenti livelli di trasparenza ambientale. Questo significa che le aziende non possono adagiarsi: il punteggio annuale si basa su rivalutazioni e nuove divulgazioni. Il posizionamento costante nella A List rappresenta, quindi, un progresso continuo di miglioramento delle prestazioni ambientali.