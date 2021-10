Thema Optical, tra le 100 aziende italiane vincitrici del Sustainability Award

Thema Optical vince il Sustainability Award. L’azienda entra nella top 100 di Forbes delle realtà italiane più sostenibili

Il Gruppo Thema Optical, azienda italiana specializzata nella produzione di occhiali da vista e da sole, giorno 11 ottobre sarà premiata da Credit Suisse e Kon Group, istitutori del Sustainability Award, con l’inserimento del gruppo nella lista Forbes delle realtà italiane più sostenibili sul territorio nazionale. Un grande risultato raggiunto grazie a investimenti concreti legati alla green economy e all’economia circolare. Il riconoscimento infatti è riservato alle migliori aziende italiane che si sono distinte per il loro sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente.

Diversi progetti hanno permesso a Thema di ottenere il premio. Il gruppo ha innanzitutto brevettato dei macchinari innovativi in grado di creare 100 pezzi diversi contemporaneamente, nello stesso tempo impiegato da un macchinario tradizionale. Ciò permette non solo di ottenere un aumento della produzione e l’azzeramento dell’accumulo di modelli in stock, ma anche l’eliminazione degli sprechi e l’abbattimento del carbon footprint poiché il 100% dei costi di produzione e del materiale plastico sono riferiti ai prodotti effettivamente venduti. Inoltre, per evitare lo spreco di carta e la creazione di un archivio fisico che occuperebbe spazio inutilmente, la gestione degli ordini è stata completamente digitalizzata.

Il concetto di sostenibilità secondo Thema si è rivelato in linea con la mission portata avanti dal Sustainability Award, che non si ferma ad un’idea tradizionale, ma include aspetti sociali e di governance. Infatti, il Gruppo inserisce in questa accezione anche l’attenzione verso le relazioni con i propri dipendenti, impegnandosi nell’annullamento delle differenze di genere e nell’investimento costante sulle nuove generazioni.