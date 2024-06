UAE, Datrix amplia la presenza internazionale e sigla partnership con Sharaf

Emirati Arabi Uniti, Datrix prosegue nel percorso di espansione internazionale siglando una partnership strategica con Sharaf Future LLC

Datrix, Gruppo internazionale pioniere nell'AI, ha annunciato una nuova partnership strategica tra la sua controllata Datrix AI Solutions MENA e Sharaf Future LLC, uno dei principali player del mercato degli Emirati Arabi Uniti. L'obiettivo della collaborazione è incentivare la distribuzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) di Datrix nell’area Medio Orientale.

Sharaf Future General Trading L.L.C, interamente posseduta da Sharaf HQ, è specializzata nella distribuzione di prodotti di terze parti, in particolare aziende italiane, nei settori retail, manifatturiero e utilities in Medio Oriente. Attraverso questa partnership, Datrix intende sfruttare le competenze congiunte delle diverse aree di business, con un focus particolare sulle soluzioni Martech rivolte a mercati quali retail, grande distribuzione organizzata, e-commerce, travel, largo consumo, banking e utilities.

La collaborazione inizierà con la distribuzione della soluzione Audience AI di Datrix, che utilizza dati di prima parte delle aziende per segmentazioni evolute, applica algoritmi di AI per identificare interessi, fare il predictive scoring di lead e propensione al consumo e il predictive lifetime value degli utenti, al fine di attivare specifici gruppi di appartenenza tramite campagne dirette e paid media.

Sharaf si impegnerà a supportare Datrix nella commercializzazione di prodotti e servizi nel territorio degli Emirati Arabi Uniti, identificando gli interlocutori chiave, introducendo il Gruppo presso il management delle società di riferimento e fornendo assistenza nella fase contrattuale di vendita e fornitura. Inoltre, Sharaf promuoverà Datrix in fiere ed eventi per aumentare la visibilità dei prodotti e servizi offerti.

Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di espansione internazionale di Datrix, iniziato già nel marzo 2023 con Seed Group, una società del Private Office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum. “Siamo estremamente soddisfatti di avere siglato questa nuova partnership strategica negli Emirati Arabi Uniti con Sharaf che amplia le nostre capacità di distribuzione nel mercato,” commenta Fabrizio Milano D'Aragona, CEO di Datrix. “Il mercato del Medio Oriente e, in particolare, quello degli Emirati Arabi Uniti, rappresentano una straordinaria opportunità di espansione per i nostri prodotti e servizi di AI”.

A marzo 2023, Datrix aveva annunciato una partnership con Seed Group, che ha portato alla creazione della newco Datrix AI Solutions MENA. Seed Group, attore di rilievo nei settori della tecnologia, sanità, ospitalità e telecomunicazioni in Medio Oriente, ha stretto alleanze strategiche con aziende leader per accelerarne l'ingresso e la presenza sul mercato dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

“Siamo entusiasti di questa partnership con Sharaf, che rappresenta un passo significativo nell'amplificazione di ciò che abbiamo già realizzato con successo in Italia nei settori retail, banking e utilities”, dichiara Paolo Dello Vicario, Co-Founder e Head of Data Monetization di Datrix e CEO di ByTek. “Il mercato MENA offre un terreno fertile per implementare le nostre soluzioni avanzate di data monetization, accelerando la crescita data-driven delle aziende locali”.

Si stima che la crescita dell’Intelligenza Artificiale avrà un impatto significativo sul PIL degli Emirati Arabi Uniti entro la fine del 2023. Grazie alle partnership strategiche con Sharaf e Seed Group, Datrix è ben posizionata per cogliere le opportunità offerte dal mercato del Medio Oriente, consolidando le sue relazioni e ampliando la distribuzione delle proprie soluzioni di AI.

Il CEO di Datrix, Fabrizio Milano D'Aragona, ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni per la crescita internazionale del gruppo: “Prevediamo che il fatturato internazionale contribuisca in maniera sempre più rilevante alla crescita del nostro Gruppo. La reputation, le capacità di marketing e la forza delle relazioni di un partner come Sharaf possono dare un ulteriore boost al nostro sviluppo su questo mercato aprendo opportunità nuove di crescita a vantaggio di tutto l’ecosistema Datrix”.

Datrix, con la sua strategia di espansione internazionale e le partnership chiave nel Medio Oriente, si prepara quindi a giocare un ruolo sempre più importante nella trasformazione digitale delle aziende nella regione, portando le sue soluzioni innovative di AI a un pubblico ancora più ampio e contribuendo alla crescita economica attraverso la tecnologia data-driven.