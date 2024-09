UniCredit: Andrea Orcel guida il nuovo Advisory Board Italy e sette Advisory Board Territoriali

UniCredit: Andrea Orcel a capo del nuovo Advisory Board Italy e di sette Advisory Board Territoriali, l'obbiettivo è rafforzare lo sviluppo locale e sostenibile

UniCredit ha annunciato oggi l'insediamento del nuovo Advisory Board Italy, composto da 15 membri, sotto la presidenza di Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Head of Italy di UniCredit. Questo nuovo organismo consultivo si propone di rafforzare il legame della banca con i territori in cui opera e di elaborare strategie volte a sostenere la crescita delle singole regioni e delle filiere economiche principali. Contestualmente, sono stati costituiti anche i sette nuovi Advisory Board Territoriali, uno per ogni regione operativa della banca in Italia. Questi organi serviranno come canale di ascolto per cogliere le dinamiche di trasformazione locali, individuando criticità e opportunità a livello territoriale.

Andrea Orcel ha sottolineato l'importanza di questi organismi per la banca, affermando: “Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit. I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno ad UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”.

Questi organismi avranno il compito di fornire una lettura più approfondita delle evoluzioni in corso e delle opportunità derivanti dalle politiche nazionali ed europee. Remo Taricani, Deputy Head of Italy, ha spiegato il ruolo cruciale che gli Advisory Board ricopriranno, dichiarando: "Tali organismi rappresenteranno uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise e un supporto al cliente per accompagnarlo nei processi di transizione digitale, ambientale, economica e sociale in atto".

I componenti dell'Advisory Board Italy sono stati selezionati tra esponenti di spicco del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico e culturale, tutti con una reputazione consolidata a livello nazionale e territoriale. Tra questi, Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo; Linda Lanzillotta, Vice Presidente dell’Institut pour les Relations Economiques France – Italie; Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria; Giovanna Melandri, Presidentessa di Human Foundation, e Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana.

I membri degli Advisory Board Territoriali, presieduti da esponenti di grande esperienza come Ugo Salerno per il Nord Ovest, Antonio Calabrò per la Lombardia, e Federica Minozzi per il Centro Nord, contribuiranno alla definizione di progetti in linea con gli obiettivi del Gruppo, facendo emergere le potenzialità delle realtà locali. Questi organi consultivi confermano l'impegno di UniCredit nel sostenere il tessuto economico locale, promuovendo lo sviluppo sostenibile in un contesto di trasformazione digitale e ambientale.