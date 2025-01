UniCredit RE Services sceglie TECMA come partner tecnologico per le nuove costruzioni

UniCredit RE Services: al via la partnership con TECMA per lo sviluppo, il lancio e la commercializzazione di progetti immobiliari

UniCredit RE Services, la società immobiliare del Gruppo UniCredit, rinnova la propria identità, puntando su qualità, competenza e innovazione tecnologica. Già nota sul mercato con il nome di UniCredit SubitoCasa, la società ha deciso di evolversi per offrire soluzioni ancora più ampie e differenziate, in grado di soddisfare non solo le necessità dei clienti residenziali, ma anche quelle dei segmenti commerciali e istituzionali. Questo cambiamento si accompagna alla scelta di collaborare con partner tecnologici d'eccellenza. In particolare, UniCredit RE Services ha scelto TECMA, una tech company specializzata nella Digital Transformation per il Real Estate, come alleato strategico nel settore delle nuove costruzioni.

L'approccio innovativo che caratterizza UniCredit RE Services, grazie all'integrazione delle tecnologie avanzate e degli strumenti forniti da TECMA, mira a rispondere ai rapidi cambiamenti del mercato delle nuove costruzioni. La partnership si concentrerà su servizi di consulenza specializzata per lo sviluppo, il lancio e la commercializzazione di progetti immobiliari, con un forte orientamento verso il cambiamento digitale.

La piattaforma digitale di TECMA offrirà una combinazione di software avanzati e design digitale emozionale, sia online che offline, strumenti che UniCredit RE Services utilizzerà per supportare gli sviluppatori immobiliari. Inoltre, questa piattaforma consentirà di ottenere una visione chiara e dettagliata delle opportunità di mercato, facilitando decisioni rapide e informate. Il risultato atteso è una crescita sostenibile e un aumento della competitività delle operazioni immobiliari, con l'obiettivo di offrire servizi sempre più avanzati e integrati per operatori del settore e per il pubblico finale in cerca di una nuova abitazione.

Pietro Adduci, CEO di TECMA Solutions, ha commentato: “La piattaforma sviluppata per UniCredit RE Services consentirà di incrementare l’efficacia dei servizi di consulenza strategica per progetti immobiliari di nuova costruzione o riqualificazione. Siamo entusiasti di contribuire alla strategia di crescita della società UniCredit RE Services e portare ulteriore innovazione sul territorio italiano”.

“Con questa partnership, ampliamo la nostra offerta consulenziale a tutte le categorie del Real Estate, inclusi gli operatori dello sviluppo immobiliare. Grazie alla collaborazione con TECMA Solutions, confermiamo la nostra impronta innovativa, mantenendo sempre al centro la qualità dei nostri servizi di consulenza, supportati anche dalla professionalità del nostro network di Advisor interni e consulenti immobiliari distribuiti su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Fabio Mucci, CEO di UniCredit RE Services.