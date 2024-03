UniCredit si aggiudica il premio ABI per l’innovazione nei Servizi Bancari

UniCredit: conquistato il primo posto del premio ABI per l’innovazione nei Servizi Bancari 2024 con l'iniziativa 'UniCredit University'

Nell'ambito del prestigioso Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari-Edizione 2024, UniCredit si è distinta conquistando il primo premio nella categoria “innovazione per la diffusione della cultura aziendale e lo sviluppo di competenze” con il suo progetto rivoluzionario: UniCredit University. UniCredit ha annunciato con orgoglio che UniCredit University è stato insignito del prestigioso riconoscimento, sottolineando così l'impegno costante della banca nell'elevare gli standard dell'industria bancaria attraverso l'innovazione e lo sviluppo delle competenze.

UniCredit University rappresenta un'iniziativa pionieristica nel settore bancario, focalizzata sull'offrire la migliore formazione professionale a tutti i dipendenti del Gruppo. Questo programma innovativo supporta i dipendenti attraverso un approccio comune e trasparente nel loro percorso di formazione e sviluppo professionale, fornendo un'offerta personalizzata per costruire un team all'avanguardia, pronto ad affrontare le sfide del futuro. Il progetto UniCredit University è parte di un Global Learning & Development framework, con un progetto pilota lanciato nel 2022 in Italia. Durante il biennio 2022-2023, UniCredit University ha erogato oltre 2 milioni di ore di formazione e ha consentito l'accesso alla formazione in presenza a oltre 10.000 colleghi.

L'iniziativa è stata estesa e sviluppata in 13 Paesi del Gruppo, offrendo un approccio su misura all'apprendimento e allo sviluppo di competenze professionali per ciascuna area di business e funzione aziendale. UniCredit University offre agli impiegati gli strumenti necessari per il successo, sia in classi virtuali che fisiche, attraverso un sistema innovativo di digital learning che offre accesso a oltre 70.000 contenuti formativi e iniziative di peer-to-peer learning, concentrandosi sull'upskilling e il reskilling delle capacità richieste per il futuro.

Il progetto UniCredit University è un chiaro segno dell'impegno del Gruppo nel liberare il potenziale delle proprie persone e supportarle nella realizzazione quotidiana del loro Purpose, fornendo alle comunità le leve per il progresso. Il Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari si propone di promuovere l'innovazione nel settore bancario e contribuire al miglioramento dell'immagine del settore, presentando progetti e servizi innovativi. Le valutazioni delle candidature sono state condotte da un comitato scientifico composto da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. La giuria, operando in completa autonomia, ha determinato la classifica finale.

L'assegnazione del primo premio a UniCredit sottolinea il riconoscimento dell'innovazione e dell'impegno della banca nel settore bancario, offrendo un modello di formazione all'avanguardia che promuove la crescita professionale e il successo dei dipendenti. UniCredit continua così a confermarsi leader nell'innovazione e nello sviluppo delle competenze nel panorama bancario internazionale.