Valtur: sorgerà a Gallipoli il secondo resort Italian Lifestyle Collection

Valtur, svelato il secondo resort della linea Italian Lifestyle Collection: sarà il nuovo Valtur Gallipoli Beach Resort

Nato dall'intuizione dei fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, il Gruppo Nicolaus presenta in esclusiva con il proprio brand Valtur la novità della linea Italian Lifestyle Collection: il nuovo Gallipoli Beach Resort, che aprirà le sue porte nell'estate 2024. La struttura a marchio Valtur si ispira al concetto di lifestyle da vivere nelle destinazioni più iconiche, pensate per un pubblico trasversale alla ricerca dell’Italian style e di un concetto olistico di well being.

Il secondo Resort Italian Lifestyle Collection, si pone accanto alle altre linee di prodotto pensate e create per rispondere nella maniera più efficace alle esigenze del mercato di riferimento nel mondo alberghiero: accanto a questa linea troviamo infatti Valtur Escape e Nicolaus Prime. Tutte e tre compongono una delle "due anime" in cui si identifica il Gruppo.

Accanto a quella dell'Hospitality Company, si colloca infatti il Tour Operator che si articola in un'offerta completa che mira a presentare differenti proposte di vacanza, adatte a target con esigenze di viaggio e disponibilità differenti: Nicolaus Club, che propone villaggi e resort per famiglie in Italia e nel mondo; Valtur, vacanze dallo stile lifestyle nelle destinazioni più iconiche; Raro, luxury hotel e resort nelle migliori destinazioni di medio e lungo raggio; Turchese, selezione di proposte generaliste di villaggi, hotel, resort e appartamenti nelle destinazioni di medio e lungo raggio, per una vacanza leggera e smart; Mare Italia, una selezione di proposte generaliste di villaggi, hotel e resort sulla destinazione italiana.

Il commento di Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus ad affaritaliani.it

"Con Gallipoli apriamo il secondo Lifestyle Hotel in Italia, che si aggiunge a quello inaugurato l'8 dicembre a Cervinia", racconta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus che riunisce i marchi Valtur, Nicolaus Club, Turchese, Raro e Mare Italia. "Le caratteristiche comuni sono quelle di essere un Lifestyle Resort cioè che ha tutte le caratteristiche che il cliente Valtur Italian Lifestyle cerca all'interno della propria vacanza. In una destinazione ricca di esperienze e iconica, si aggiunge una serie di servizi che vanno a completare quella che è l'offerta di ristorazione, well being, sport che un progetto lifestyle di alto livello racchiude".

"Il target di questa tipologia di prodotto", prosegue Pagliara, "è un target molto più esigente, internazionale e molto trasversale per il fattore età. Con uno studi ad hoc abbiamo attivato un'attività commerciale per andare a prendere questo tipo di cliente e raccontare il tipo di prodotto che stiamo proponendo. Vanno abbinati dei servizi alberghieri di ospitalità ed eccellenza a una serie di esperienze e prodotti innovativi che il cliente di questa tipologia di resort vuole trovare. Per esempio su Cervinia ci siamo concentrato sul fattore località sciistica per poter proporre tutta una serie di servizi ad hoc".

Il legame con il territorio è tangibile e il rispetto riservato alla costruzione della struttura che sposa alla perfezione l'anima pugliese si ritrova nel pensiero dello studio internazionale di architettura e design De.Tales. Giuseppe Pagliara, prosegue spiegando la scelta della città di Gallipoli come meta per il secondo Italian Lifestyle Collection: "abbiamo scelto Gallipoli perchè, da pugliesi, cercavamo una destinazione in Puglia andando a integrarci nel Sud Italia. La destinazione è molta conosciuta e molto particolare, soprattutto per il lifestyle e in particolare il music lifestyle, si prestava in modo specifico a questa tipologia di progetto".

Il completamento di una struttura turistica affacciata sul mare di Gallipoli, alle spalle della pineta di Rivabella, realizzato da uno dei più importanti gruppi immobiliari pugliesi dà vita, in collaborazione con Valtur, a un inedito format di ricettività turistica. Una proposta lifestyle, comunica il Gruppo, che, attraverso l’attenta progettazione di landscape, outdoor e interior, ad opera dello studio dell’architetto leccese Longo e dello studio internazionale di architettura e design De.Tales, fornisce una diversa interpretazione dello stile e dell’estetica pugliese attraverso la trasposizione di elementi della cultura tradizionale in un’inedita versione contemporanea.