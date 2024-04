Verona, Frecciarossa supporta lo spettacolo 'Una Nessuna Centomila-In Arena'

Verona, Frecciarossa è main partner dello spettacolo 'Una Nessuna Centomila-In Arena', in programma a Verona il 4 e 5 maggio

L'attesa è alle stelle per il doppio appuntamento sold out all’Arena di Verona con “Una Nessuna Centomila-In Arena”, due concerti straordinari che avranno luogo sabato 4 maggio e domenica 5 maggio 2024. Questi eventi unici vedranno le grandi voci della musica unirsi contro la violenza sulle donne, creando un'atmosfera di solidarietà e impegno sociale. Con Frecciarossa come main partner dell’evento e Treno Ufficiale, gli spettatori in possesso di biglietto potranno usufruire dell'offerta FrecciaMUSIC. Grazie a questa collaborazione, viaggiare a bordo dei treni Frecciarossa e Frecciargento per raggiungere e ripartire da Verona sarà comodo e sostenibile, con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “UNANESSUNACENTOMILA” in fase di acquisto.

Questa partnership non è solo un modo per agevolare il pubblico, ma anche un segno tangibile dell'impegno sociale di Trenitalia e del Gruppo FS contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere. Ogni anno, il Gruppo promuove diverse iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza visibile ed invisibile contro le donne. Il palcoscenico dell’anfiteatro veronese sarà il fulcro di queste due serate straordinarie, dove le voci della musica si sono già unite in passato contro il femminicidio. Saranno momenti di festa e condivisione, ma soprattutto un'opportunità per offrire un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

I proventi dei due eventi, al netto dei costi, saranno erogati a strutture individuate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, fondata nel 2022 per contrastare la violenza sulle donne. Questi fondi supporteranno i centri antiviolenza, assicurando la continuità delle attività e fornendo un supporto solido e duraturo alle donne. La trasparenza sarà massima, con l'obiettivo di rendicontare e comunicare l'utilizzo di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “Una Nessuna Centomila-In Arena”. Un impegno concreto e tangibile nella lotta contro la violenza sulle donne, che porta avanti il messaggio di solidarietà e sostegno.