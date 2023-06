Versalis con Gruppo Boero per sviluppare prodotti da materie prime rinnovabili

Versalis e Gruppo Boero, siglato accordo per lo sviluppo di prodotti per la nautica realizzati con materie prime rinnovabili

Versalis, la società chimica di Eni, e Gruppo Boero, società leader nel settore dei prodotti vernicianti per edilizia e yachting che da alcuni anni ha iniziato un percorso specifico di Responsabilità Sociale, hanno avviato una collaborazione per lo sviluppo di prodotti destinati al mercato della nautica realizzati con materie prime rinnovabili.

Versalis ha sviluppato prodotti indurenti per sistemi epossidici, più sostenibili delle alternative presenti sul mercato in quanto contengono più del 50% di materie prime derivanti da fonti naturali. La collaborazione, inoltre, verte sull'utilizzo di una materia prima naturale che ha proprietà antibatteriche e che potrebbe dunque risultare interessante in diversi ambiti di applicazione.

All’interno dello stand Eni al Salone Nautico di Venezia (31 maggio – 4 giugno) è possibile ricevere maggiori informazioni sui primi prodotti frutto di questa collaborazione.