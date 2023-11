Violenza sulle donne: l’innovazione tecnologica come alleata

Violenza sulle donne: l’innovazione tecnologica può essere un’alleata in situazioni di pericolo

Negli ultimi giorni, a seguito dell’ennesimo caso di cronaca, le rivendicazioni dei diritti delle donne sono risuonate con forza in tutto il paese. L'indignazione e la tristezza di fronte a una tragedia così evitabile hanno catalizzato l'attenzione pubblica, portando molte persone a riflettere sulla necessità di un cambiamento radicale nelle dinamiche di genere.

Negli ultimi anni, l'innovazione tecnologica ha introdotto una serie di applicazioni progettate per aumentare la sicurezza delle donne e sebbene la vera soluzione richieda un impegno più profondo e sistematico, queste tecnologie possono offrire soluzioni immediate in situazioni di pericolo.

In un'epoca in cui la tecnologia è sempre a portata di mano, molte donne si affidano a nuove applicazioni per sentirsi più sicure nelle loro vite quotidiane e l'aumento dell'utilizzo di applicazioni di sicurezza da parte delle donne è un riflesso della crescente consapevolezza della necessità di proteggere la propria sicurezza personale in un mondo in cui la violenza di genere è ancora diffusa.

Le app in questione rappresentano una prima linea di difesa, facilmente attivabile. Le funzioni possono essere diverse, ad esempio possono essere utili per effettuare rapidamente chiamate di emergenza, per attivare allarmi, o selezionare percorsi sicuri.

Where ARE YOU

La prima è Where ARE YOU, l'app ufficiale del 112 Questa è una delle migliori app in circolazione per la sicurezza a 360 gradi, disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS. Consente di connettersi rapidamente al Numero Europeo d'Emergenza 112, che coinvolge Forze di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario. In situazioni di pericolo, è possibile avviare una chiamata al 112, avviare una chat o attivare una "chiamata silenziosa" per richiedere aiuto senza poter parlare, consentendo agli operatori di ricevere automaticamente i dati personali e la posizione.

1522 ANTI VIOLENZA e STALKING

1522 ANTI VIOLENZA E STALKING offre la possibilità di chiamare o chattare con operatori specializzati, attivare dispositivi di emergenza e accedere a consigli per la sicurezza e ultime notizie. Una sezione importante fornisce un decalogo per la sicurezza personale con suggerimenti utili per prevenire situazioni di pericolo.

EchoSOS

EchoSOS consente di inviare la propria posizione al servizio locale di emergenza, riconoscendo automaticamente il paese in cui ci si trova e fornendo i numeri di emergenza corretti. Disponibile gratuitamente su Android e iOS, EchoSOS consente anche di aggiungere contatti personali e inviare SMS di emergenza anche senza connessione dati.

Wher

Wher è utile per scoprire in anticipo il percorso più sicuro. Non è solo un navigatore, ma un'app che permette di selezionare strade sulla base della sicurezza valutata da altre donne. Alimentata da una community di oltre 50.000 donne in Italia, fornisce consigli sui percorsi più sicuri e permette agli utenti di contribuire alla mappatura della sicurezza della propria città.

Allarmi e sirene

Allarmi e sirene, invece, offre una semplice ma efficace selezione di suoni, tra cui allarmi e sirene della polizia, trasformando lo smartphone in un sistema di allarme per situazioni pericolose. Esistono altre app simili gratuite, disponibili su Android e iOS, che consentono di farsi notare per chiedere aiuto e scoraggiare malintenzionati.

È certo che le app non possono risolvere alla radice il tema della violenza sulle donne, tantomeno la violenza in generale: il problema richiede una risposta ampia e che ne affronti le cause profonde. Queste tecnologie, però, rappresentano una risposta immediata degna di essere raccontata.