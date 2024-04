Vontobel nomina Christoph von Reiche nuovo Head Institutional Clients

Vontobel, nomine: Christoph von Reiche è il nuovo responsabile dei clienti istituzionali

Christoph von Reiche entra oggi in Vontobel come Head Institutional Clients con il compito di guidare la strategia di distribuzione globale e le iniziative di crescita dell'azienda. Christoph vanta quasi 30 anni di esperienza nei servizi finanziari, di cui oltre 20 nel settore dell’asset management. Prima di entrare in Vontobel è stato Global Head of Distribution & Marketing di Robeco Institutional Asset Management e, prima ancora, Head of Europe Institutional per JP Morgan Asset Management.

In precedenza, ha lavorato per Goldman Sachs AG, dove ha iniziato la sua carriera come analista nell’investment banking e in seguito ha ricoperto diversi ruoli di rilievo, tra cui quello di Country Head of Germany per Goldman Sachs Asset Management. Christoph ha conseguito un Master in Foreign Service e una laurea in Business Administration alla Georgetown University di Washington DC.

“Christoph porta una visione condivisa della nostra cultura focalizzata sugli investimenti e sulla clientela. Grazie alla sua esperienza pluriennale e alla consolidata conoscenza dei clienti, dei mercati e delle tendenze d’investimento, svolgerà un ruolo fondamentale nell’affinare e rafforzare le nostre capacità di distribuzione istituzionale”, ha affermato Christel Rendu de Lint, Co-CEO di Vontobel.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Christoph, le cui competenze e doti di leadership si tradurranno in un enorme valore per i nostri collaboratori e clienti. La sua nomina sottolinea il nostro impegno volto a offrire un servizio di prim’ordine e un’offerta diversificata di investimenti per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti”, ha aggiunto Georg Schubiger, Co-CEO.

“Sono lieto di entrare a far parte di Vontobel e di poter aiutare i clienti istituzionali a raggiungere i loro obiettivi finanziari di lungo termine, grazie a un’offerta di investimenti di alto livello disponibile in diverse asset class”, ha dichiarato Christoph von Reiche.