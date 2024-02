Worldline rafforza la propria partnership con BNP Paribas Fortis

Worldline espande la partnership con BNP Paribas Fortis per offrire soluzioni di issuing best-in-class e client oriented

Worldline già fornisce a BNP Paribas Fortis un'ampia gamma di servizi di issuing, che comprendono la gestione di carte di debito e credito locali e internazionali; diversi strumenti di pagamento come POS, e-commerce, mobile payment; e servizi di customer service come la gestione delle controversie, delle frodi e il blocco carte.

Il rapporto tra Worldline e BNP Paribas Fortis si fonda su una solida base di fiducia e su una profonda conoscenza dell'infrastruttura dell’istituto bancario, delle sue piattaforme dedicate ai clienti e dei suoi obiettivi di business. Grazie all’estensione di questa partnership, Worldline continuerà a sostenere le iniziative strategiche di BNP Paribas Fortis, insieme al completamento di progetti di compliance per garantire risultati qualitativi e quantitativi.

Alessandro Baroni, Head of Worldline Financial Services, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che BNP Paribas Fortis abbia prolungato la partnership con Worldline perché rappresenta un chiaro segno di fiducia nei nostri confronti. Attraverso l’impegno a migliorare ulteriormente la nostra offerta di servizi e a rafforzare la nostra presenza nel mercato dei pagamenti in ottica di innovazione, Worldline sarà in grado di supportare ulteriormente BNP Paribas Fortis attraverso una fornitura di servizi di alta qualità, oltre che orientati al cliente. L'estensione della nostra collaborazione consolida la posizione di Worldline come partner chiave degli istituti bancari, non solo in Belgio, ma in tutta Europa e non solo”.

Worldline stringe partnership a lungo termine basate sull'innovazione, su una strategia congiunta e su soluzioni sviluppate in sinergia con i partner. L’estensione della collaborazione con BNP Paribas Fortis rappresenta un passo importante, in quanto conferma ulteriormente il ruolo di Worldline come partner di fiducia per le istituzioni finanziarie e aumenta significativamente la sua presenza nel mercato belga.