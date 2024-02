Wpp: chiuso il 2023 con una crescita organica dello 0,9%

Wpp conclude il quarto trimestre del 2023 con una crescita organica dello 0,9%

Wpp chiude il quarto trimestre del 2023 con una crescita organica dello 0,3%, dato che sale allo 0,9% se si considera tutto l’esercizio, mentre per l’esercizio 2024 è confermata la previsione di un andamento positivo tra lo 0 e il +1%. Secondo i dati di bilancio preliminari presentati oggi, il fatturato annuale del gruppo britannico ha raggiunto a livello organico quota 11,86 miliardi di sterline, in linea con la guidance. L’utile operativo è sceso del 60,9% a 531 milioni di sterline, mentre l’utile al lordo delle imposte ha registrato un calo del 70,1% a 346 milioni di sterline.

A pesare sui conti di Wpp, che qualche settimana fa ha annunciato al mercato il suo nuovo piano industriale, è stata lo scorso anno una frenata della spesa pubblicitaria da parte di molti dei suoi clienti negli Stati Uniti, in particolare quelli dell’area tech, dell’heatcare e del dettaglio, compensata in parte da una ripresa di beni consumo confezionati, tlc e automotive. A livello organico il gruppo ha perso così oltreoceano nel quarto trimestre il 4,5%, un dato in peggioramento rispetto al -4,2% del terzo quarter. Nel 2024 gli investimenti delle aziende statunitensi sono in ripresa, nonostante le condizione macroeconomiche rimangano critiche, ma il loro impatto sui conti del gruppo sarà mitigato nella prima parte dell’anno dalla perdita da parte di Wpp di alcuni importanti budget creativi.