Yamaha, Alessandro Sacco lascia il marketing: entra Andrea Colombi

Yamaha Motor Italia, Sacco lascia: al suo posto entra Andrea Colombi, già country manager

Alessandro Sacco, classe 1978, in Yamaha Italia dal lontano 2018, dice addio alla filiale tricolore dello storico produttore giapponese di motocicli, lasciando il suo ruolo di marketing manager per l'azienda dopo ben quattro anni. L'annuncio arriva direttamente da una nota stampa della compagnia, che ha rivelato che a partire da oggi, 27 dicembre 2022, il dipartimento marketing farà riferimento direttamente ad Andrea Colombi, già country manager.

Laureato in Pubbliche Relazioni Consumi e Pubblicità alla IULM di Milano, Sacco ha maturato una significativa esperienza nel settore automotive, come il ricco passato in Maserati. Prima di approdare in Yamaha Sacco ha infatti ricoperto, dal 2008 al 2010, il ruolo di marketing manager Italia di Maserati e dal 2010 al 2017 gli è stato affidato anche quello di marketing manager per l’Est Europa. Negli ultimi tre anni Alessandro Sacco ha coordinato il team di Marketing di Yamaha Motors Italia realizzando, tra gli altri progetti, anche la serie podcast “Next Horizon”.