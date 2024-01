YouGov, acquisita l’attività Consumer Panel Services di GfK

YouGov, annunciata l'acquisizione dell’attività Consumer Panel Services di GfK

YouGov, leader nel mercato delle ricerche su opinioni, delle motivazioni, dei desideri e delle abitudini mediatiche dei consumatori, ha acquisito l’attività Consumer Panel Services di GfK (CPS GfK), leader affermato nei dati sugli acquisti delle famiglie in Europa. L’accordo si basa sulla strategia di crescita a lungo termine di YouGov e aumenta la sua presenza nel settore dei beni di largo consumo.

L’acquisizione riunisce in un unico luogo il nuovo standard dei dati comportamentali e attitudinali. Grazie all’offerta combinata, i clienti di YouGov e CPS GfK saranno in grado di capire ogni singola fase del percorso degli acquirenti, da cosa comprano e dove, al perché e al come fanno i loro acquisti. L’accordo amplia l’offerta di YouGov nei settori europei dei beni di largo consumo e della vendita al dettaglio. CPS GfK riunisce i panel di 18 Paesi europei che forniscono i dati di oltre 100.000 famiglie e 18 milioni di acquisti effettuati.

YouGov fornirà agli attuali 1.100 clienti di CPS GfK l’accesso a una fonte sempre crescente e costantemente aggiornata di approfondimenti sui consumatori, nonché a ricerche sul pubblico sempre aggiornate grazie a 26 milioni di membri del panel registrati in 55 mercati. L’investimento di YouGov in un programma di integrazione attentamente pianificato e ponderato garantirà una transizione trasparente per i clienti e i colleghi di CPS GfK e consentirà a entrambe le società di sfruttare i rispettivi punti di forza sin dal primo giorno.

L’operazione è stata valutata a un prezzo di acquisto nominale di 315 milioni di euro e accelera la strategia a lungo termine di YouGov di continuare a investire in tecnologia, prodotti e piattaforme, ampliando al contempo i propri panel e portando a termine acquisizioni che accrescono le capacità geografiche e di raccolta dati.

"Questo è un momento emozionante in cui diamo il benvenuto a CPS GfK e al suo team di esperti in YouGov. Si tratta di un passo significativo nell’ambito della nostra missione di dare voce alle persone e di aiutare le organizzazioni di ogni tipo a prendere decisioni migliori. Insieme, stiamo definendo il futuro delle ricerche di mercato. YouGov e CPS GfK fondano la loro evoluzione sui rispettivi punti di forza e si completano a vicenda; questa acquisizione risolve una sfida importante nel settore. Riunendo i 60 anni di esperienza di CPS GfK nella fornitura di dati comportamentali della migliore qualità con i dati attitudinali di YouGov, leader di mercato, in un unico luogo, i nostri clienti possono comprendere appieno ciò che il mondo pensa, vuole e compra", ha dichiarato Steve Hatch, CEO di YouGov.

“Insieme, investiremo e svilupperemo le nostre capacità comuni, per realizzare la nostra visione di diventare il principale fornitore di dati sugli acquirenti, sul marketing e sulle opinioni. Questa combinazione senza pari significa che creeremo più valore che mai per i nostri clienti e i nostri partner”, ha aggiunto Hatch.

"L’acquisizione di CPS GfK da parte di YouGov rappresenta un momento di svolta per CPS GfK, per i nostri clienti e per i settori dei beni di largo consumo/del retail in tutta Europa. Insieme, CPS GfK e YouGov consentiranno ai clienti di comprendere ogni singola fase del percorso dell’acquirente, da cosa acquista e dove, al perché e come effettua i suoi acquisti, attraverso la pubblicità, la posizione e i media. Da oltre 60 anni, CPS GfK fornisce ai clienti informazioni su ciò che gli acquirenti acquistano e sul perché lo fanno", ha dichiarato Stefan Heremans, Presidente di CPS GfK.

"Entrando a far parte della famiglia YouGov, i nostri clienti possono attendersi la stessa qualità dei dati che hanno sempre apprezzato. Oggi siamo entusiasti perché potremo approfondire ulteriormente la relazione tra noi e loro grazie agli eccezionali dati di YouGov sulle opinioni, le motivazioni, i desideri e le abitudini mediatiche dei consumatori", ha proseguito Heremans.

“CPS GfK e YouGov hanno molto in comune, tra cui i nostri panel di alta qualità in cui milioni di persone condividono i propri dati con noi a ogni ora del giorno e con i nostri dati leader del settore che danno certezza ai clienti. Non vediamo l’ora di investire nelle nostre piattaforme, nei nostri prodotti e nei nostri panel, per offrire ai nostri clienti la visione più completa del percorso del consumatore in tutta la regione. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo della nostra lunga storia diretto a creare maggiore valore per le persone e per le aziende di tutto il mondo”, ha poi concluso il Presidente di CPS GfK.