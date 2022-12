Younited, nuovo aumento di capitale: è diventato un "unicorno"

Younited diventa un unicorno

Younited annuncia un aumento di capitale di 60 milioni di euro che saranno utilizzati per consolidare lo status di leader tecnologico e rafforzare il canale “Partnership” in tutti e 5 i Paesi. Younited annuncia di aver raccolto 60 milioni di euro dai suoi principali azionisti: Eurazeo, Crédit Mutuel Arkéa, Bpifrance e Goldman Sachs.

Questa transazione porta la valutazione di Younited a 1,1 miliardi di euro, un forte aumento rispetto all’ultimo aumento di capitale della società nel maggio 2021. Questo round di finanziamento consentirà alla società di continuare a diffondere le sue soluzioni di credito istantaneo e di sviluppare l’attività di “Partnership” in tutti i paesi in cui opera la fintech.

L’azienda, che ha lanciato questa offerta per la prima volta nel 2018 per un partner commerciale, l’ha estesa al suo canale Direct-to-Consumer (DTC) in Spagna e Portogallo nel 2018 e in Francia a partire dal 2021 e si sta preparando ad estenderla ad altre aree geografiche.

Questo prodotto rappresenta attualmente circa il 40% dei prestiti finanziati dal canale Direct-to-Consumer in Francia, con un obiettivo dell’80% entro la fine del 2023, il 97% dei prestiti finanziati dal canale DTC in Spagna e tutti i prestiti finanziati dal canale “Partnership”.

“Mentre l’attività storica di Younited (“Direct-to-Consumer”) sarà redditizia da quest’anno in tutti e cinque i Paesi, questo nuovo round di finanziamenti ci consentirà di continuare a investire nella nostra tecnologia che ad oggi resta senza precedenti, nonché nella nostra seconda attività (“Partnership”), lanciata di recente”. Charles Egly, presidente del consiglio di amministrazione e cofondatore di Younited

“Questa raccolta di fondi, nonostante un contesto di mercato caratterizzato dalle incertezze macroeconomiche che stiamo vivendo, dimostra la fiducia degli investitori di Younited, che condivido pienamente grazie alla dimostrata maturità della sua strategia di sviluppo. Younited ha tutte le carte in regola per diventare un importante player tecnologico nel settore del credito in Europa”. Gilles Grapinet, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Younited; Amministratore delegato di Worldline.