Nvidia, il colosso dei chip batte le attese: 22 miliardi di utili in tre mesi e boom dei ricavi

Nvidia batte le stime: ricavi a 39,3 miliardi

Nvidia ha registrato vendite e utili in deciso rialzo nell'ultimo trimestre, dimostrando che la spesa per i suoi chip per l'intelligenza artificiale non accenna a diminuire. Le vendite sono aumentate del 78% a 39,33 miliardi di dollari nel trimestre, contro attese per 38,05 miliardi, e l'utile netto è cresciuto dell'80% a 22 miliardi. L'utile adjusted per azione è stato di 89 centesimi, contro gli 84 centesimi del consensus. I ricavi trimestrali per i data center sono aumentati del 93% a 35,6 miliardi, contro attese per 33,65 miliardi.

I ricavi per l'intero 2024 sono aumentati del 114% a 130,5 miliardi di dollari, grazie a una domanda consistente di chip. Anche l'outlook per l'attuale trimestre è superiore alle attese, con vendite per circa 43 miliardi, contro i 42 miliardi delle previsioni degli analisti. Nell'after-hours, poco dopo la pubblicazione dei conti, il titolo di Nvidia guadagnava il 2,3%, dopo aver chiuso la seduta in rialzo di circa il 3,6%.

Wall Street contrastata, boom chip per l'IA

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,43% sul Dow Jones, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che archivia la seduta a 5.956 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,22%); sulla parità l'S&P 100 (-0,03%). L'attenzione degli investitori è rimasta concentrata sul contesto geopolitico e, sul settore tech, in particolare quello dei chip, in vista della pubblicazione dei conti di Nvidia.

Il colosso americano, considerato benchmark per valutare lo stato di salute della domanda di microchip legati all'intelligenza artificiale, ha annunciato dopo la chiusura del mercato ricavi del quarto trimestre pari a 39,3 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano 38,2 miliardi. Vola la domanda di chip per l'intelligenza artificiale. Per i tre mesi in corso, Nvidia stima ricavi per 43 miliardi, oltre le aspettative. Si distingue nel paniere S&P 500 il settore informatica. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio (-1,86%), sanitario (-0,69%) e energia (-0,49%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+2,31%), Walt Disney (+1,18%), American Express (+0,94%) e Amazon (+0,68%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amgen, che ha terminato le contrattazioni a -2,93%. Sotto pressione Boeing, con un forte ribasso del 3,01%. Soffre Apple, che evidenzia una perdita del 2,84%. Preda dei venditori Merck, con un decremento del 2,30%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Intuit (+12,58%), Workday (+6,22%), Broadcom (+5,13%) e Micron Technology (+4,82%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tesla Motors, che ha terminato le contrattazioni a -3,96%. Lettera su Verisk Analytics, che registra un importante calo del 4,01%. Si concentrano le vendite su Mondelez International, che soffre un calo del 3,73%. Vendite su Kraft Heinz, che registra un ribasso del 3,62%. Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi: Giovedì 27/02/2025 14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 3,1%) 14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2%; preced. -2,2%) 14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 219K unità) 16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,9%; preced. -5,5%) Venerdì 28/02/2025 14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%) 14:30 USA: Spese personali, mensile