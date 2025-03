Pasqua, colombe a prezzi folli nei supermercati. Ma risparmiare si può, ecco i marchi più convenienti

Prezzi choc per le colombe pasquali: le alternative economiche da non perdere

​Negli ultimi anni, i prezzi delle colombe pasquali hanno subito aumenti significativi e quest'anno la storia non è diversa. Secondo un'indagine del Codacons, nel 2025, le marche più commercializzate in Italia hanno registrato rincari medi del 21% rispetto all'anno precedente. In particolare, le colombe classiche hanno visto aumenti tra il 6% e il 9%, mentre quelle farcite al cioccolato hanno subito incrementi più marcati, oscillando tra il 18% e il 36%.​

Nonostante questi aumenti, è ancora possibile trovare colombe di qualità a prezzi accessibili nei supermercati. Marchi storici come Bauli, Melegatti, Maina e Balocco offrono una vasta gamma di prodotti che combinano tradizione e innovazione.​ Ad esempio, Bauli propone la "Colomba Mora", una novità per la Pasqua 2025: un morbido impasto al cioccolato con lievito madre e una copertura di glassa al cacao, disponibile a circa 8,90 euro.​

Melegatti offre colombe con prezzi che variano dai 10 ai 12,50 euro.​ Maina riesce a combinare tradizione e modernità, con prodotti che possono costare intorno ai 10 euro.​ Balocco propone colombe che incontrano i gusti di diversi consumatori, con prezzi che oscillano tra i 6,90 e i 12 euro.​

È interessante notare che alcune catene di supermercati offrono colombe a marchio proprio, prodotte da aziende rinomate. Ad esempio, le colombe a marchio Conad sono prodotte da Paluani e vendute a circa 3,89 euro, mentre quelle a marchio Coop sono prodotte da Maina, con prezzi a partire da 4,82 euro. Oppure anche la colomba classica di Carrefour è venduta a un prezzo che varia tra 3,29 e 4,49 euro. Insomma, con un'un'attenta ricerca e confrontando le offerte disponibili, è possibile trovare il prodotto che meglio si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.