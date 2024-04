Patto di stabilità: l'Europa dei dogmi inutili

Patto di stabilità: regole di bilancio dannose

"Se mi chiede se la regola adottata oggi in Europa e in altre nazioni del mondo, tra cui Israele, Malesia e Cina, secondo cui il deficit di un Paese non debba superare il 3% del Pil abbia basi scientifiche le rispondo subito di no. Perché sono stato io a idearla, nella notte del 9 giugno 1981, su richiesta esplicita del presidente François Mitterrand che aveva fretta di trovare una soluzione semplice che mettesse rapidamente un freno alla spesa del governo di sinistra che nel frattempo stava esplodendo. Così in meno di un’ora, senza l’assistenza di una teoria economica, è nata l’idea del 3%". Non ha peli sulla lingua Guy Abeille, che a quei tempi (4 aprile 2019) era un funzionario del ministero del Bilancio della Francia e oggi ha 68 anni ed è felicemente in pensione.

Abeille: "Ecco come è nato il parametro sul deficit-Pil al 3% e perché non ha più valore. L’Europa ha bisogno del People easing” (Il Sole 24 Ore). Se qualcuno non era al corrente ecco la spiegazione “scientifico economico-finanziaria” del 3%. Stesso discorso vale per il dogma del 2% introdotto dalla Banca Centrale Europea. “Questo obiettivo è chiaro e simmetrico, il che significa che la BCE mira a mantenere un tasso d’inflazione pari al 2% nel medio periodo. In sintesi, l'obiettivo del 2% è stato “scelto con attenzione per bilanciare gli interessi dell'economia e garantire la stabilità dei prezzi nel medio termine.

L’obiettivo di inflazione del 2% è stato adottato dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel luglio 2021, nell’ambito della revisione della sua strategia di politica monetaria. Non è ancora abbastanza? Ecco cosa viene inserito nei bilanci in maniera spannometrica: "Nella fase di preparazione del passaggio al Sec 2010, in sede europea si è giunti alla decisione di applicare in maniera omogenea le regole del Sec che impongono l’inclusione di attività illegali con specifiche caratteristiche; questo principio era già presente nella versione del 1995 del SEC, poi riconfermato in quella del 2010. Di conseguenza, da settembre del 2014 i dati di contabilità forniti alle autorità europee da ciascun paese devono includere nei conti il reddito prodotto dalle attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti, esercizio della prostituzione e contrabbando di sigarette e di alcol. Pagina 6. Versione provvisoria (Istat.it).

Domanda: come fai a calcolarlo? Ci sono fatture o bilanci che lo dimostrino? Fra' Luca Bartolomeo de Pacioli (1445-1517) inventore della Ragioneria si sta rivoltando nella tomba! Le ultime “sparate” della Ue riguardano il Patto di Stabilità, ossia: obiettivo 3% deficit/PIL, debito pubblico sotto il 60%, tradotto in italiano diventano “Salvaguardie Numeriche” con lo scopo di garantire una più efficace gestione delle finanze pubbliche e a promuovere la stabilità economica nell'Unione Europea”. Capito qualcosa? Forse c'è qualcosa che non va, forse vengono dette e raccomandate certe “azioni”, forse non è chiaro come si può raggiungere questi numeri. Chiudo con un detto popolare: il possibile lo stiamo facendo, l'impossibile cerchiamo di farlo, per i miracoli ci stiamo attrezzando.