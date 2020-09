Patuanelli: "L'Italia può essere grande hub europeo per l'idrogeno"

"Ritengo che il tema dell'idrogeno possa essere veramente un elemento qualificante di come si può fare economia, fare attività produttiva, fare business nella transizione energetica: dobbiamo avere la forza a livello europeo di far percepire che l'Italia può essere un grande hub della ricerca, dello sviluppo, del trasporto, dello stoccaggio dell'idrogeno, mettendo in connessione l'Africa, che ha una grande capacità di energia solare, con il resto d'Europa". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso del suo intervento al Forum Ambrosetti, come riporta Askanews.

"Ringrazio - ha detto - Alverà (amministratore delegato di Snam, ndr) per il lavoro che sta facendo anche di cucitura, perchè uno dei rischi è quello di avere tante proposte frammentate e non avere coerenza".