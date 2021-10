Paypal, assalto alla piattaforma Pinterest: verso l'acquisizione da 39 mld

Paypal interessata all'acquisto di Pinterest per 39 miliardi di dollari

PayPal è interessata ad acquistare Pinterest in un affare da circa 39 miliardi di dollari: la notizia, non confermata da fonti ufficiali, è stata rivelata da Bloomberg secondo cui le società hanno discusso un prezzo potenziale di 70 dollari per azione di Pinterest. Sul tavolo, interessato alla partita, ci sarebbe anche il colosso di Zuckerberg, Facebook, che guarda all'acquisto. Intanto, in Borsa il titolo Pinterest ha spiccato il volo e guadagna oltre il 13%, mentre Paypal sta cedendo il 3,42%. PayPal ha ampiamente beneficiato del boom dello shopping online dall'inizio della pandemia. Una potenziale acquisizione di Pinterest, secondo gli analisti, potrebbe spingere l'azienda nel "social trading" o "commercio sociale", uno spazio in crescita su cui altri giganti della tecnologia stanno già lavorando.