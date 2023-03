Pensioni aprile 2023, dagli aumenti alle date: ecco cosa sapere

Pensioni aprile 2023: il calendario per il ritiro dell'assegno. Per alcuni sono previsti aumenti

Buone notizie per i pensionati che attendono con ansia l'assegno dell'Inps. Sebbene siamo poco oltre la metà di marzo sono già disponibili le date per il pagamento delle pensioni aprile 2023 presso gli uffici di Poste Italiane in tutta Italia. In più questo mese per molti l'assegno sarà più cospiscuo grazie all'edeguamento all'inflazione. Chi non l'ha ricevuto a marzo infatti lo otterrà il prossimo mese. Vediamo ora il calendario nel dettaglio.

Pensioni aprile 2023: le date dei pagamenti

I pensionati dovrebbero ricevere l'assegno tra il primo e il 7 aprile 2023. Chi ha scelto l'addebito automatico su conto corrente potrebbe vedersi accreditata la pensione intorno a lunedì 3 aprile 2023. Per il ritiro in contanti si seguono invece le stesse regole di sempre. I cittadini dovranno recarsi negli Uffici Postali in base all'ordine alfabetico e al giorno in cui è stata assegnata la prima lettera del cognome. L'ordine dovrebbe essere il seguente:

lettera A – B sabato 1° aprile

lettera C – D lunedì 3 aprile

lettera E – K martedì 4 aprile

lettera L – O mercoledì 5 aprile

lettera P – R giovedì 6 aprile

lettera S – Z venerdì 7 aprile

Ad ogni modo potete verificare le date di pagamento dell'Inps nel fascicolo previdenziale del cittadino. Per accedervi dovete disporre di SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Vi ricordiamo inoltre che è possibile delegare qualcuno per il ritiro della pensione e la domanda all'Inps, che provvederà agli adeguati controlli, può essere effettuata anche in fase successive. In attesa dell'assegno è poi diventato disponibile il sistema di richiesta online per Quota 103.