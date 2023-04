Pensioni, aumenti e rivalutazioni 2023: ecco come calcolare l'assegno

Pensioni, coefficienti di trasformazione 2023: oggi è possibile calcolare l'importo del'assegno con decorrenza a quest'anno

Oggi è finalmente possibile calcolare con esattezza l'importo delle pensioni con decorrenza nel 2023. L'Inps ha aggiornato i coefficienti di trasformazione degli stipendi, ovvero il valore che permette di determinare la media delle retribuzioni pensionabili al fine del calcolo degli assegni. Quest'ultime sono ancora soggette al sistema di calcolo retributivo per i lavoratori iscritti presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi o sostitutive (Ex-Inpadai, Telefonici, Elettrici, etc.) e che sono in possesso della necessaria anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Come funziona il sistema retributivo e il calcolo della rendita