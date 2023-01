Pensioni, beffa dell’Inps: niente aumenti a febbraio. Ecco perchè

Pensioni febbraio 2023, slittano gli aumenti: che cosa sta succedendo

A febbraio niente aumenti delle pensioni: la rivalutazione degli assegni (oltre 4 volte il minimo) slitterà il mese successivo. L’inps erogherà infatti soltanto a marzo la rivalutazione e gli arretrati per le pensioni superiori a 2101,52 euro. Nella nota diramata negli scorsi l'Istituto di previdenza scrive infatti: “Dal 1° gennaio l'Inps ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento nel 2022 rate di pensione per un importo inferiore o uguale a 2101,52 euro” .

Pensioni 2023, aumenti in arrivo a marzo: ecco per chi