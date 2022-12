Pensioni, gli aumenti ci saranno. Ma quando arrivano? Le date

Pensioni 2023 quando arrivano? Aumenti e pagamenti nel dettaglio

Il primo di gennaio si avvicina. Tra meno di una settimana scatta il principio di un nuovo anno. E sul fronte previdenziale che cosa cambierà? Assodato che gli aumenti delle pensioni ci saranno (il governo ha inserito in Legge di Bilancio un aumento dall'80 all'85% dell'indicizzazione degli assegni quattro e cinque volte il minimo, ovvero 2.000-2.500 euro, e una riduzione degli scaglioni per le pensioni più alte), con l'obiettivo di contrastare l'inflazione galoppante e le famiglie in difficoltà economica, la domanda che sorge spontanea è una: cambierà qualcosa sulle date di pagamento? Se da una parte i cambiamenti relativi a Opzione donna sono chiari: la soglia d'età sale a 60 anni, riducibili di un anno per figlio fino ad un massimo di due, e per tre sole categorie: caregiver, licenziate o invalide, così come la svolta sulle pensioni minime che arrivano a 600 euro ma solo per gli over 75 e solo per il 2023, facciamo chiarezza sul calendario dei pagamenti 2023.

Innanzitutto, va premesso che le date per il pagamento della pensione di gennaio 2023 non sono uguali per tutti. Cambia infatti per coloro che la ritirano in contanti presso gli uffici postali e chi invece preferisce l'accredito o sul conto corrente, o in banca o sul conto postale. Inoltre, va ricordato che il pagamento avviene sempre il primo giorno bancabile del mese.

Pensioni gennaio 2023, le date dei pagamenti