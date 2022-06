Pensioni luglio 2022, tra aumenti e quattordicesima si gode

Pensioni luglio 2022, bonus 200 euro in busta e quattordicesima

Pensioni luglio 2022. Siamo vicini. E si gode. Perché non solo ci sarà il bonus unatantum da 200 del governo ma anche la quattordicesima mensilità.

Il bonus da 200 euro verrà pagato anche a coloro che percepiscono un trattamento assistenziale come può essere l’assegno sociale.

Mentre la quattordicesima spetta solo ai titolari di un trattamento previdenziale, sia diretto che indiretto (come può essere la pensione di reversibilità). Pensioni luglio 2022, come scrive Money.it si è parlato poi della possibilità per cui già nel cedolino della pensione di luglio ci potesse essere il rimborso di un eventuale credito risultato dall’ultima dichiarazione dei redditi: a tal proposito è arrivata la smentita dell’Inps, spiegando che il conguaglio non ci sarà prima di agosto 2022.

Pensioni luglio 2022 e pensioni basse: che cosa viene pagato a luglio

Per le mini pensioni, ossia per quelle con importo compreso tra i 10,01 e i 75 euro mensili, con la rata di luglio viene effettuato il pagamento di tutte le mensilità del secondo semestre (quindi fino a dicembre), compresa la tredicesima.

Pensioni luglio 2022, trattenute cedolino di luglio

Non solo aumenti con Pensioni luglio 2022, nel cedolino di luglio previste anche trattenute. Intanto perché l’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene la parte di pensione dovuta a titolo di addizionale regionale e comunale per l’anno 2021. Tali trattenute, infatti, vengono spalmate su 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello a cui riferiscono.