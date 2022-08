Pensioni, minima a 1000 euro e anche alle casalinghe. E quota 41...

Pensioni: minima a 1000 euro anche per le casalinghe. Parola di Berlusconi

Pensione minima a 1000 euro? E' uno dei cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi se il centrodestra andrà al governo dopo le elezioni del 25 settembre. Ma il leader di Forza Italia va anche oltre: vuole estendere questa misura anche alle casalinghe. "Quella particolare categoria che non ha pagato contributi ma ha duramente lavorato in casa, parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne", le sue parole.

Pensioni, quota 41 per tutti. Salvini e la Lega rilanciano. "Azzeramento della Fornero"

In tema di pensioni ha le idee chiare anche Matteo Salvini. "Il primo provvedimento che Salvini porterà in Consiglio dei ministri, se gli italiani ci voteranno, è l'azzeramento della legge Fornero e l'avvio di Quota 41", ha ribadito nelle scorse ore il leader della Lega. Ossia in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. "L'azzeramento della legge Fornero fa bene a Napoli e fa bene a tutta Italia. Mandare in pensione chi lavora da 41 anni significa aprire quegli spazi di lavoro ai giovani che altrimenti vivono di precariato a vita".

Pensioni a 1.000 euro? Osservatorio Cottarelli, costa 31 miliardi

Pensioni minime a mille euro? Costerebbe complessivamente 31,2 miliardi. Lo rileva l’Osservatorio dei conti pubblici italiani guidato da Carlo Cottarelli, ora candidato capolista nelle liste del Pd a Milano per il Senato, sulla proposta avanzata dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. I pensionati - analizza l’Osservatorio - con importi di reddito pensionistico fino al trattamento minimo (515,58 euro) erano circa il 13% (2,1 milioni) con un reddito medio lordo annuo pari a 3.791 euro; quelli con reddito pensionistico pari due volte il minimo (tra 515,59 e 1031,16 euro) erano il 24% (3,8 milioni) con un importo medio annuo di 9.608,92 euro».