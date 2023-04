Pensioni nuovo aumento quest'anno? Mossa del governo Meloni per i pensionati

Pensioni, nuovi aumenti per i pensionati?

Buone notizie per i pensionati? Diciamo che possono sperare in un aumento dei loro assegni grazie al Decreto lavoro che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì 1° maggio.

Pensioni aumenti dal governo Meloni per i pensionati? Ecco le ipotesi e per chi

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta valutando la possibilità di procedere con un nuovo incremento degli assegni pensionistici anticipando quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023. Con la manovra è stato introdotto un incremento una tantum per il 2023, più un altro per il 2024, per le pensioni minime. E va aggiunta la possibilità di arrivare fino a 600 euro per coloro che hanno più di 75 anni. Aumenti che hanno data di inizio gennaio 2023 ma che l'Inps deve ancora applicare ai cedolini (con ovviamente gli arretrati).

Nel frattempo però il governo sta valutando se anticipare di qualche mese la rivalutazione straordinaria attesa a inizio 2024 o anticipare il conguaglio dell’ultima rivalutazione riconoscendone così la differenza dello 0,8% prima del 1° gennaio 2024 (come fece Draghi a suo tempo).

Con l'anticipo della rivalutazione straordinaria (rispetto ai programmi inziale previsto per il 2024) la crescita non sarebbe più dell’1,5%, ma del 2,67%: quindi, fatti due conti, le pensioni minime non salirebbero a 572,74 euro, ma a quota 578,79 euro (+6 euro mensili dunque). Nessuna rivalutazione invece per gli over 75.

Pensioni aumenti, conguaglio rivalutazione (tasso di inflazione) anticipato?

In alternativa (o in aggiunta? Ancora non è chiaro, siamo nel campo delle ipotesi al momento) il governo potrebbe anticipare di qualche mese il conguaglio della rivalutazione, con aumento fino allo 0,8% della pensione. Di cosa si tratta? La pensione attualmente percepita viene ricalcolata tenendo conto del tasso d’inflazione definitivo, e non provvisorio come fatto a gennaio, rilevato dall’Istat per il 2022. Secondo i dati Istat il tasso di rivalutazione avrebbe dovuto essere dell’8,1% e non del 7,3%: a inizio 2024 l’Inps ne riconoscerà la differenza (con gli arretrati dei mesi precedenti). Ma, come si diceva, il governo potrebbe (condizionale...) anticipare il conguaglio già nel 2023. Per fare due conti, con l'ok all'anticipo le pensioni di 1000 euro avrebbero un aumento di 8 euro, 16 quelle di 2000 euro. Se ne parlerà il primo maggio.