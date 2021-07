Pensioni quota 100 nel 2022 anche se sarà cancellata? Ecco come

Pensioni quota 100 nel 2022?

Quota 100 pensioni anche l'anno prossimo, malgrado il 31 dicembre 2021 squadra questa forma di uscita dal lavoro anticipata (62 anni e 38 di contributi) varata dal governo Lega-M5s nel 2018? Teoricamente non sarà più possibile accedervi e bisognerà capire cosa deciderà il governo Draghi (quota 41 per tutti che tanto piace ai sidnacati lascia freddo l'esecutivo). Però.. il principio della cristallizzazione del diritto potrebbe venire in assistenza a quota 100.

Pensioni Quota 100 anche nel 2022, come? La cristallizzazione del diritto

Secondo quanto riporta money.it infatti "è il decreto n.4/2019 convertito nella legge n.26/2019 che ha introdotto Quota 100 a prevedere questa possibilità. Chi quindi raggiunge i requisiti per la pensione in anticipo con Quota 100 - 62 anni di età e 38 anni di contributi - entro il 31 dicembre 2021 potrà fare domanda nel 2022 per Quota 100 e non necessariamente nel primo mese dell’anno. Il decreto che ha introdotto Quota 100 all’articolo 14 e in particolare al comma 1 stabilisce quanto segue: “Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”