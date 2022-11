Pensioni, quota 102 solo per il 2023. Uscita a 61 anni con 41 di contributi

Pensioni news 2023 ultime notizie, l'obiettico del governo Meloni

Il governo sta lavorando ad una riforma delle pensioni, ma il primo obiettivo è quello di evitare che si torni alla "legge Fornero" dal prossimo anno. Per questo l'esecutivo a guida Meloni valuta di intervenire subito con una norma provvisoria, solo per il 2023, per lavorare poi ad una misura strutturale dal 2024.

Pensioni news 2023 ultime notizie, la misura in Legge di bilancio

Nella prossima legge di Bilancio - si legge sul Messaggero - il governo inserirà una misura per permettere ai dipendenti pubblici e a quelli privati di lasciare il lavoro in anticipo. L'ipotesi che viene data per più probabile, è il pensionamento con 61 anni di età e 41 anni di contributi. Una nuova Quota 102, che sostituirà quella in scadenza il 31 dicembre.

Pensioni news 2023 ultime notizie, le simulazioni

Sul pensionamento con 61 anni di età e 41 anni di contributi, al ministero del lavoro già circolano delle simulazioni. La misura permetterebbe il prossimo anno il pensionamento di 83 mila persone in più rispetto a quelle che si ritirerebbero dal lavoro con le regole ordinarie della legge Fornero. Ma la domanda centrale è: quanto costerebbe questa misura?

Pensioni news 2023 ultime notizie, oneri a oltre un miliardo

Gli oneri pensionistici sarebbero di 1,13 miliardi di euro. Una somma che salirebbe fino a 1,31 miliardi considerando gli oneri totali. La ragione per cui il governo, almeno per adesso, sarebbe intenzionato a limitare la misura solo al 2023, è anche il costo che questa nuova Quota 102 potrebbe avere nei prossimi anni.