Pensioni, "Quota 41" chiamata la "pensione anticipata". Rispetto alla morte?

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore:

Il criterio dell'anzianità di servizio è l'unico sia giusto sia sostenibile: non si può costringere uno a lavorare per più di 41 anni per farlo arrivare all'età anagrafica di 62 anni, quando un altro può andare in pensione a 62 anni con meno anni di servizio del primo!!! E poi bisognerebbe non far lavorare chi ha un'invalidità superiore al 50% per più di 41 anni.

E pensare che fino a pochi anni fa 40 anni di servizio era il tetto massimo, mentre adesso non è più neanche la soglia minima: ecco le "conquiste" sindacali in Italia! (della serie "regresso incivile"). Mi fa ridere che "Quota 41" la chiamano "pensione anticipata": anticipata rispetto a che? Rispetto alla morte? Questa è la sola certezza che il PD e i 5 StAlle ci regalano!

Leonardo Zappa